Edith Sepp Eesti filmi olukorrast: viimase kolme nädala kahjum on 600 000 eurot

Valitsuse kehtestatud eriolukorraga suleti üle kahe nädala tagasi kõik Eesti kinod. Selle tõttu on edasi lükatud mitme kodumaise filmi esilinastused, mis võivad nihkuda isegi 2021. aastasse, samuti on oht, et Hollywoodi filmistuudiod loobuvad kassahittide kinolevist ja otsustavad voogedastuse kasuks.

Sel kevadel pidanuks oma kinolevi alustama näiteks Janno Jürgensi "Rain" ja Veiko Õunpuu "Viimased", vahendas "Aktuaalne kaamera". Esialgse plaani järgi lükatakse filmide esilinastused sügisesse, kuid mitu uut Eesti filmi nihkuvad ilmselt ka 2021. aastasse.

Eesti Filmi Instituudi juhi Edith Sepa sõnul on veel keerulisemas olukorras need filmid, mis on alles valmimas. "Kõige kurvastavam on see, et me ei tea, millal võtted jätkuvad, neid filme on päris palju ja kõige rohkem kannatavad kaastootmised," selgitas ta ja lisas, et ka rahaline kadu on suur. "Kui lugesime need eurod kokku, siis viimase kolme nädala kahjum jääb kusagile 600 000 euro juurde."

Palju segadust on ka välismaiste filmidega. Kinoketi Forum Cinemas Baltic tegevjuht Kristjan Kongo rõhutas, et kinolevi edasilükkumine pole hetkel suurim probleem, vaid hirm on hoopis selle eest, kas Hollywooodi stuudiotel katkeb kannatus ja mõned filmid suunatakse hoopis voogedastusplatvomidele. "Meie kõige suurem risk on see, kui stuudio ei jõua ära oodata seda aega, kui kinod avatakse ja nad paiskavad filmid kuskile voogedastusse, siis see võib pigem kinodele kurjalt kätte maksta."

Vaatamata sellele, et kinomaastiku tulevik on hetkel lahtine ning konkreetseid vastuseid ei oska keegi anda, julges Kongo kinnitada, et Forum Cinemas elab selle raske olukorra üle ja esimesel võimalusel avatakse kinod uuesti.