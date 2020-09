Janno Jürgens: Rein Oja käis filmi "Rain" jaoks poksitrennis

Režissöör Janno Jürgens kinnitas, et kuigi "Rain" oli juba märtsis valmis, mil film ka esialgse plaani kohaselt kinodesse pidi jõudma, siis vahepealse ajaga said nad teatud nüansse veel edasi viimistleda. "Tegelikult oli see väike paus kasulik," ütles ta ja mainis, et "Rainiga" oli tal teatav nostalgiline lapsepõlve mängumaa võlu. "Lisaks käis mul kunagi ammu-ammu peast läbi, et tahan teha ühe vendade loo."

"Kunagi see hakkas mu peas tekkima 1990. aastate filmina, aga mida aeg edasi, seda enam me saime arenduse käigus aru, et see pole mitte mingi konkreetne ajastu, millest me räägime, vaid see on ajatu, see on nostalgia," ütles ta ja lisas, et nad ei pea end piiritlema mingite konkreetsete ajaraamidega. "See on ajatu nostalgiline maailm, milles me seal filmis toimetame."

"Näitlejate ettevalmistus oli üldiselt põhjalik, Rein Oja näiteks käis poksitrennis," tõdes Jürgens ja mainis, et filmi teine peaosatäitja Marcus Borkmann käis ujumistrennis. "Indrek Ojari võttis aasta aega trummitunde."

Näitleja Indrek Ojari sõnas, et tema tegelaskuju filmis "Rain" on põnev ja salapärane. "Põnevam kui mina ise," ütles ta ja tõdes, et kindlasti kannab see tegelaskuju ka teatavat salapära ja mehelikkust. "Iga materjaliga, mida näitleja loeb, üritab ta kohe samastuda ja see tunne tekkis küll kohe, see üldiselt on nii, et see kas tekib või tekib vähem."

"Palju selliseid põnevaid küsimusi tekkis ning tegelastevaheline pinge oli see, mis mind koheselt erutas, esimesest lugemisest alates oli mul põnev," nentis Ojari ja lisas, et tegemist on mahuka rolliga. "See tundus isenesest suur väljakutse, põhjus elada sellesse maailma sisse ja võtta see omaks nõuab päris palju tööd ja mõtisklemist, sest sa pead teatud mõttes elama selle tegelase elu ka väljaspool filmi."

"Minu jaoks filmi tegemine on ikkagi luksus, ta on mingis mõttes väga romantiline protsess, näitlejat ikka hoitakse ka veidi filmis, sest selleks, et ta oma soorituse maksimaalselt tehtud saaks, peab ta olema mõnusates tingimustes," nentis Ojari ja sõnas, et seetõttu oli "Raini" valmimine isegi pigem mõnus protsess. "Kõiki neid pingelisi asju, mida näitlejana tuli esitada, nautisin ma sajaprotsendiliselt."