Ilmus uue Eesti mängufilmi "Rain" treiler

"Rain" on lugu vennaarmastusest, eneseotsingutest, hoolimisest ja vihkamisest, armumistest ja armastuse purunemisest, mis kõik kokku jutustab sellest, mida tähendab inimeseks olemine, seisab filmi kirjelduses.

Režisöör Janno Jürgensi sõnul räägib "Rain" julgusest hoolida. "Filmis näeme igasuguseid mehi ja tegeleme meheks olemise aspektidega erinevate nurkade alt, läbi erinevate põlvkondade."

"Õhtu lõppedes peaksime aru saama, et tõeline meheks olemine tähendab seda, et me oskame ja julgeme välja näidata seda, mida me tunneme. Julgeme teineteisele ausalt ja tingimusteta silma vaadata. Sõbrale käe õlale panna. Öelda, kui on hästi. Andestada. Armastada," lisas Jürgens.

Filmis mängivad Indrek Ojari, Marcus Borkmann, Rein Oja, Laine Mägi, Ivo Uukkivi, Meelis Rämmeld, Magdalena Poplawska (Poola) jt.

Filmi stsenaristid on Anti Naulainen ja Janno Jürgens, operaator on Erik Põllumaa, monteerija Przemyslaw Chruscielewski (Poola), kunstnik Matis Mäesalu, kostüümikunstnik Liis Plato, heliloojad Misha Panfilov ja Reinis Sējāns (Läti). Filmi produtsent on Kristjan Pütsep ja selle on tootnud Alasti Kino.