Ralf Sauter filmist "Rain": sellise draama lavastamine on kui kontserdi andmine

Ralf Sauter selgitas, et tegelikult pidi režissöör Jann Jürgensi täispikk debüütfilm "Rain" jõudma kinodesse juba kevadel, kuid lükkus koroonaviiruse tõttu edasi. "Film "Rain" kommunikeerib vaatajatele sellist emotsionaalselt ebamugavat tunnet, kus sa oled perekonnas, milles inimesed ei suhtle üksteisega ning igaüks on pidanud endale iseseisvalt leidma mingisuguse väljendusviisi, et sisemiste hirmude ja tunnetega toime tulla."

"Ma olen alati tundnud, et Eesti filmide stsenaariumid on selle koha pealt natukene nõrgad, kuidas tegelased oma tundemaailma väljendavad," ütles ta ja tõdes, et näiteks "Võta või jäta" oli üks selliseid filme, mis ei leidnud vaatajaga vajalikku sidet, kuna polnud piisavalt hästi lahti kirjutatud. "Antud juhul tulevad tegelaste lood läbi käitumiste ja isiklike tegevuste väga hästi välja, samuti kajastub hästi see, kuidas tegelased on leidnud isikliku toimetuleku viisi, suheldakse läbi käitumise, mitte sõnade, ning see muudab selle väga põnevaks."

Sauteri arvates on sedalaadi draama lavastamine justkui kontserdi andmine. "Kui bänd annab kontserti, siis hea kontsert on selline, kus kõik instrumendid töötavad perfektselt koos ja moodustub välja emotsionaalne harmoonia," tõdes ta ja mainis, et kui film algab mõnusa suvise vettehüppega, siis see lõpeb sarnaselt, aga palju süngemas toonis. "Filmi tegelastes toimub ka sisemine transformatsioon, mitte kõigis, aga olulistes tegelastes küll."