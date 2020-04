Kätlin Kaldmaa teosest "Minu geniaalne sõbranna": mul olid sellega kahetised tunded

Ta luges sarja esimese osa, "Minu geniaalne sõbranna" läbi inglise keeles ja seetõttu, et paljud tema välismaa sõbrad – mitmed neist Itaaliast lahkunud itaallased – jumaldavad seda raamatut. "Neil on tunne, et see viib neid tagasi nende juurte juurde. Mul on palju sõpru Buenos Aireses, kes on Itaalia päritolu -- nad on kõik, et "ohh, Ferrante!".

Ta tunnistas, et kui hakkas seda ise lugema, siis oli tal väga raske. "See on hästi võistlushimuline keskkond ja need väikesed tüdrukud kogu aeg võistlevad omavahel. Samal ajal on olemas see südamlik side. Aga ikkagi tuleb väike vimka sinna sisse, et teed teisele väikese koerustüki," kirjeldas ta kahe peategelase, Elena ja Lila vahelist suhet.

Kaldmaa tunnistas, et tema kui feministi süda ütleb selle peale, et kui oled sõber, siis ole nagu sõber. Samas lisas ta, et seriaalis on seda olukorda lihtsam mõista, sest see mõjub loomulikumalt, kuna on võimalik näha tegelaste ilmeid. "Sul tekib välgatus neist tagaplaani-mõtetest."

Talle meeldib see, et Ferrante ei ole teleseriaalis väga ära nämmutatud. "Keegi käitub seletamatult vahepeal – no siis käitub. See võib kuidagi hiljem välja tulla, aga samas me oleme elusad inimesed. Meil on igasugused tundeid ja teinekord sa ei mõtle kõike nii täpselt läbi, mida sa teed."

Kaldmaa rääkis, et kuigi tal oli seda alguses raske lugeda, kuidas kaks tüdrukut üksteisega halvasti käituvad, siis ta hakkas seda panema ka ajastu konteksti.

Tegevus toimub 1950. aastatel pärast sõda, kui mehi on terves Euroopas suhteliselt vähe, sõnas ta. Sari näitabki seda, kuidas peategelased tüdrukud ronivad välja olukorrast, kus nad tegelikult Itaalia patriarhaalses ühiskonnas justkui peaksid olema. "Kõigi eelduste järgi peaksid nad lihtsalt koduperenaisteks saama."

Kaldmaa märkis, et kes raamatut ei jaksa lugeda, saab ette võtta seriaali, sest mõlemast saab sama hõngu ja tunnetuse kätte.

"Minu geniaalne sõbranna" (rež Saverio Costanzo, 2018, 2020) on ETV2 eetris neljapäeviti kell 21.30.