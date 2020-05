Plaadi avaldamise eestvedaja Raul Viitung sõnul võimaldab 1971. aasta suvel valminud hoogne heliriba veenduda, et juba 21-aastaselt oli Ehalal varrukast võtta kõik see, mille pärast me teda nii väga armastame. "Ajatud meloodiad, isikupärased harmooniajärgnevused, põnev rütmika, aga ka järeleaimamatu supervõime žongleerida eri stiilide, helistike ja taktimõõtudega."

Praeguseks omamoodi kultusfilmi-staatusse tõusnud muusikaline komöödia "Don Juan Tallinnas" polnud filmistuudiole just hiilgavaim edulugu. Tallinnfilmi, Inturisti ja režissöör Arvo Kruusementi erinevad taotlused Mozarti ooperist lähtuva filmistsenaariumi ellu kutsumisel andsid tulemuseks kummaliselt kaasahaarava, ent segasevõitu sisuga kinoteose. Üleliidulise ajakirja Ekran lugejad hääletasid "Don JUan Tallinnas" 1974. aastal koguni kolme halvima filmi hulka.

Film "Don Juan Tallinnas" muusika mängisid sisse Olav Ehala instrumentaalansambel, ER estraadiorkester Peeter Sauli juhatusel, Heidy Tamme, Heli Lääts, Marvi Taggo, Illart Orav, ansambel Collage ja teised.