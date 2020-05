Suri näitleja Fred Willard

"Ta jätkas liikumist, töötamist ja meie rõõmustamist kuni elu lõpuni, armastasime teda väga," kinnitas Fred Willardi tütar. Näitleja üks viimaseid rolle oli ülesastumine peagi ilmuvas Netflixi sarjas "Space Force" koos Steve Carelliga, vahendas Variety.

Willard nomineeriti neljal korral Emmy'le, neist kolm korda – 2003., 2004. ja 2005. aastal – Hanki rolli eest sarjas "Everybody Loves Raymond". Neljanda nominatsiooni pälvis ta 2010. aastal Frank Dunphy osatäitmise eest komöödiasarjas "Modern Family".

Lisaks rollidele telesarjades ja filmides oli Fred Willard aastaid seotud improkomöödiaga, alustades sellega juba 1960. aastatel Chicagos. Ta lõi ka improgrupi Ace Trucking Company, mis astus 1960. ja 1970. aastatel korduvalt üles nii Johnny Carsoni "Tonight Show's" kui ka "The Dick Cavett Show's". Samuti tegi ta 1960. aastatel mitmeid rolle teatrilaval ning tõi hiljuti vaatajate ette ka lavastuse "Fred Willard: Alone At Last!".

Oma esimese filmirolli tegi Fred Willard 1967. aastal filmis "Teenage Mother", kuid ta on üles astunud ka filmides "This Is Spinal Tap" (1984), "Austin Powers: The Spy Who Shagged Me" (1999), "Anchorman: The Legend of Ron Burgundy" (2004), "Harold & Kumar Go to White Castle" (2004) ja "WALL-E" (2008).