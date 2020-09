ETV

"Arvo Pärt. Päevikud"

Reedel, 11.09 kell 20

Arvo Pärdi muusika mõistmisel on tähtis koht tema loomepäevikutel, mida helilooja on pidanud alates oma loomingulisest kriisist 1970ndatel kuni tänase päevani. Arvo Pärdi keskuses on nüüd avatud näitus, mille keskmes on nendest päevikutest pärinevad mõtted. Arvo Pärdi 85. sünnipäevale pühendatud erisaates vahendab Pärdi mõtteid saatejuht Joonas Hellerma. Saate režissöör on Erle Veber, produtsent Ruth Alaküla.



* ETV2 kordab saadet pühapäevase teemaõhtu raames kell 21.30

"Arvo Pärt. Muusikajanu"

Reedel, 11.09 kell 20.35

Arvo Pärdi elus on olnud suuri pöördeid - nii kannatuse aegu, kui ka sügavat rahu ja rõõmu. Jaan Tootseni ja Jaak Kilmi lühifilm heidab pilgu tema elule ja loomingulisele kujunemisele. Esmakordselt tele-ekraanile jõudvas filmis on kasutatud rohkelt arhiivimaterjali, sealhulgas haruldasi foto- ja videokaadreid. Režissöörid Jaan Tootsen ja Jaak Kilmi.

ETV2

"Arvo Pärt 85. Sünnipäevakontsert"

Reedel, 11.09 kell 21.30

Arvo Pärdi 85. sünnipäeval kõlab Jaani kirikus tema muusika Eesti Filharmoonia Kammerkoori, Collegium Musicale ja Tallinna Kammerorkestri esituses dirigent Tõnu Kaljuste käe all. Soleerib sopran Maria Listra. Kontserdil tuleb ettekandele ka "Aadama itk", teos, mille plaadistuse eest võitis Tõnu Kaljuste maineka Grammy auhinna.

* Klassikaraadio vahendab kuulajatele kontserti reedel kell 23.

Pühapäeva teemaõhtu, 13.09

Kell 19.30 "Arvo Pärt. 24 prelüüdi ühele fuugale" (2002)

Momente helilooja Arvo Pärdi elust ja loomingust. Film püüab aidata mõista, et kunstniku "saladus" saab mingil määral mõistetavaks mitte "küsimuste ja vastuste" teel, vaid kaasa elades, koos luues, protsessist osa võttes.

Kell 21.00 "MI: Arvo Pärt" (2015)

Kusagil Mustamäe majade vahel hakkas ühel päeval kõlama täiesti uus helimaailm: millised olid ruumid ja inimesed, kui see kõik sündis? Unenägudes ja meenutustes taastatakse Arvo Pärdi tintinnabuli-muusika sünnimiljöö.

Kell 21.30 "Arvo Pärt. Päevikud" (2020)

Kell 22.05 "Arvo Pärt - isegi kui ma kõik kaotan" (2015)

"Isegi kui ma kõik kaotan…," on Arvo Pärt oma töövihikusse kirjutanud. Nendesse noodivihikutesse on ta kõrvuti tööga üles märkinud oma mõtisklusi, kurvastusi, rõõme, leide, avastusi, muresid, üleelamisi – kõike seda, mida võib nimetada kunstniku siseeluks. Filmis tõlgitseb Arvo Pärt koos Immo Mihkelsoniga neid märkmeid lahti.

Kell 23.34 "Tintinnabuli metsas" (2018)

Ringkäik Arvo Pärdi keskuse uues majas selle avapäevil. Hoonesse, mille südameks on heliooja arhiiv, oodatakse kõiki tema muusikast huvitatuid.

Kell 00.35 "Pärdi puudutus" (2018)

Arvo Pärti peetakse omamoodi erakuks, samas on ta tööd tehes selle täielik vastand, ühendades uskumatu tundlikkuse huumori ja energiaga. Filmi keskmes on Pärdi koostöö Amsterdami tšellooktetiga, mis omakorda heidab valgust Pärdi maailmale.

KLASSIKARAADIO

Klassikaraadio tähistab läbi septembri Arvo Pärdi sünnipäeva kontserdiülekannete, albumite ja dokumentaalsarjaga helilooja elust.

Saatesari "Arvo Pärt. Heli ja vaikus"

Septembri argipäeval (kuni 25.09) kell 10.05 ja 22.05.

Immo Mihkelsoni mahukas dokumentaalsari annab kuulajatele ülevaate Arvo Pärdi loominguteest ja helilooja enda mõtetest, samuti paljude Arvo Pärdi või tema muusikaga kokku puutunud inimeste (muusikute) kommentaaridest ja meenutustest. Sarja ette valmistades tegi muusikaajakirjanik Immo Mihkelson intervjuusid rohkem kui 80 inimesega. Lisaks eestlastele jagavad oma mõtteid ka välismaised tippmuusikud. Dokumentaalsari valmis 2005. aastal helilooja 70ndaks juubeliks.

Arvo Pärdi sünnipäevale pühendatud kontserdid

R 11. september kell 19 Estonia kontserdisaal

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Sergei Hatšatrjan (viiul). Dirigent Olari Elts

R 11. september kell 19 Tallinna Jaani kirik (eetris kell 23)

Pärdi Päevad Tallinnas 2020: Sünnipäevakontsert

Maria Listra (sopran), Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Kammerkoor Collegium Musicale, Tallinna Kammerorkester, Ene Salumäe (orel), Kadri Toomoja (orel). Dirigent Tõnu Kaljuste

R 25. september kell 19 Estonia kontserdisaal

Arvo Pärt 85. Hooaja avakontsert

Vadim Repin (viiul), Eesti Riiklik Sümfooniaorkester. Dirigent Andres Mustonen

Arvo Pärdi helialbumid ja salvestused

R 11. september kell 11: Arvo Pärt – "Tabula rasa" (ECM Records 1984)

E 14. september kell 11: Arvo Pärt – "Arbos" (ECM 1985)

T 15. september kell 11: Arvo Pärt - Kanon pokajanen (ECM 1998)

N 17. september kell 11: Arvo Pärt. Viktoria Mullova. Paavo Järvi (Onyxclassics 2018)

R 18. september kell 11: Eesti Klassikaplaat: Arvo Pärt, Metsala ja Stockhausen (Melodija)

Klassikaraadio Arvo Pärdile pühendatud septembri täismahus kava leiab siit.

RAADIO 4

Reedel, 11. septembril kõlavad igal täistunnil eetris Pärdi lastelaulud. Õhtul kell 21 on Klassikastuudio erisaade "Pärt 85". Erisaadetega jätkab Raadio 4 ka uuel nädalal, kui 14. ja 15. septembril on kell 21 eetris Klassikastuudio, "Pärt & Bach".

JUPITER

Veebikanal Jupiter.err.ee paneb kõlama Arvo Pärdi muusika. Mugavalt ühte sarja on koondatud valik Pärdi muusika salvestustusi erinevate kollektiivide esitustest läbi aastate.

Kõlavad Pärdi loomingu tippteosed Te Deum, Fratres, In Principio, Cantus Benjamin Britteni mälestuseks, Orient & Occident, Lamentate, Passio ja mitmed teised. Dirigeerivad Neeme Järvi, Eri Klas, Tõnu Kaljuste ja Paul Hillier.