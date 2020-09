Väikese Hipi Fond ootab noorte luuletajate käsikirju

2019. aastal Liisi Ojamaa mälestuseks loodud Väikese Hipi fond ootab tänavu 1. detsembrini noorte luuletajate debüütkäsikirju ja taotlusi. Välja antakse 800-eurone toetusstipendium, mille eesmärk on aidata katta raamatu väljaandmisega seotud kulusid (toimetamine-küljendamine-trükkimine jne), et noorel luuletajal (kuni 30-aastasel!) oleks kergem mõne kirjastajaga kaubale saada.

Toetusele kandideerimiseks tuleb esitada luulekogu käsikiri ja motivatsioonikiri aadressil taotlus@väikesehipifond.ee. Fondi asutasid Liisi ema Maarja Ojamaa ja tütar Birgitta Ojamaa ning fondi nõukogu liikmed on Maarja Ojamaa, Birgitta Ojamaa ja Liisi lesk Ivar Volmar – nemad valivad ka välja tänavuse võitja. Lisaks käsikirjale eeldatakse ka, et noorel luuletajal on juba ilmunud tekste Eesti kultuuriajakirjanduses.

Esimese toetuse fondile andsid Liisi Ojamaa sõbrad ja klassikaaslased. Fond toetab üle aasta vaheldumisi noori luuletajaid ja ulmekirjanikke. Aastal 2020 oodatakse taotlusi esikkogu üllitamiseks noortelt luuletajatelt.

Liisi Ojamaa jaoks oli loomulik noori autoreid aidata, nende tekste lugeda, neile nõu anda. Säärane loomulik, südamlik abi ja nõuanne kuulus tema olemuse juurde, aastate jooksul on ta mõnelegi tänasele poeedile moraalseks toeks olnud. Liisi enda luulest vormub tänavu oktoobriks väärikas koondkogu.