Uude kogumikku jõudis ka Liisi Ojamaa seni ilmumata looming

Kirjastus Varrak andis välja Andres Aule ja Doris Kareva koostatud teose "Kahel lahtisel käel", kuhu on koondatud Liisi Ojamaa (1972–2019) varem ilmunud ja seni ilmumata looming.

Raamatu eessõna on kirjutanud Doris Kareva, kelle sõnul toob kogumik "Kahel lahtisel käel" uuesti lugejani kõik Liisi Ojamaa seni ilmunud luulekogud. "Raamatu viimane osa, postuumselt ilmuv "Hämara hääl" hõlmab ajakirjanduses ilmunud luuletekste ning umbes poolt tema seni ilmumata luulest, mis on leitud kaustikutest, märkmetest, käsikirjadest, arvutitest, koolivihikute kuivatuspaberitelt, pappkasti põhjast riiete alt või erakirjadest," selgitas ta.

"Arvatavasti on mõni luuletus jäänud lõpetamata, kuid koostajate valik ei põhinenud lõpetatusel, "Hämara häälde" on valitud tekstid, kus ka ütlemata jäänu kohalolu on selgesti tajutav," kinnitas Kareva.

Liisi paiku Tallinnas on fotodel püüdnud tabada Kaisa Kaer, Liisi portree autor on Marko Mumm.