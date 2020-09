Galerii: nädalavahetusel algasid Tartus Eesti muusika päevad

12.09–20.09 toimub nüüdismuusikafestival Eesti muusika päevad, mis sai Tartus avapaugu eksperimentaalse kontserdiprogrammiga. Festivali tänavune teema on kaose ilu.

Aparaaditehases Erinevate Tubade klubis toimus laupäeval eksperimentaalne elektroonilise muusika kontsertõhtu, kus elektroonilisele kammermuusikale keskenduva Eesti elektroonilise muusika seltsi esituses tuli esiettekandele Jaanus Siniväli multimeedia-uudisteost "Deck of Cards – Private Content". Kontserdil astus üles ka eksperimentaalsete improvisatsioonidega kooslus Post Horn, mis on kunstnik Raul Kelleri ja Hello Upani vabaimpro-duo.

Festivali temaatilises vestlusringis "Kaos ja ilu" kohtusid kunstnik Eike Eplik, kirjanik-teoloog Meelis Friedenthal ja semiootik-kirjanduskriitik Mihkel Kunnus. Ootamatu helikooslusega astus Tartu Uues Teatris üles duo Taavi Kerikmäe ja Anna-Liisa Eller, kes suutsid kombineerida vana ja uue muusika julge lähenemisega – 16.–18. sajandi vanamuusikat ja eesti heliloojate Helena Tulve ja Elo Masingu uudisloomingut esitati kasutades kannelt, elektroonikat ning muuhulgas modulaarsüntesaatorit. Kontserti korratakse 19. septembril Arvo Pärdi Keskuses.

Festival liigub edasi Tallinnasse, kus sealse programmi avab vestlusõhtu helilooja Toivo Tuleviga taaselustades vestlussari "Helilooja, kes sa oled?".

Festivali kontsertidest saab osa ka Klassikaraadio vahendusel.