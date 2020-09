Marina Kesler: täna võiks Anna Karenina saada abi

Rahvusooperis Estonia viimati balleti "Anna Karenina" lavastanud koreograaf Marina Kesler ütles "Plekktrummis", et kuigi inimkond ei ole palju muutunud ei Jeesuse ristilöömisest ega Tolstoi romaani aegadest peale, on siiski tendents sallivuse poole.

Lev Tolstoi romaani Dmitri Šostakovitši muusikaga kokku pannud Marina Kesler ütles, et ballett on kantud kirest ja vene kultuurist.

"Anna Karenina" avalauset "Kõik õnnelikud perekonnad on üksteise sarnased, iga õnnetu perekond on isemoodi õnnetu." kommenteerides ütles Kesler, et ta ei ole sellega päris nõus. "Ma ikkagi usun, et õnn on õnnelik, mitte igav," sõnas lavastaja.

Lavastamise protsessist rääkides märkis Kesler, et pildid toob talle silme ette muusika. "Siis mõtlen välja sammustiku ja tulen proovi suhteliselt valmis materjaliga," rääkis ta.

""Anna Karenina" on lugu armastusest ja mittearmastusest ning armastuse kolmnurgast, nii lihtne see ongi," lausus lavastaja.

Lugu jutustab ka petmisest. "Me lööme risti Anna, sest ta armastas, ja reetis oma mehe. Samas, kes teda risti löövad. Samad inimesed, kes patustavad, kel on armukesed. Nende pluss on see, et nad ei näita seda välja, neil on abikaasad. Anna oli ainus, kes julges seda välja näidata," rääkis Marina Kesler.

"Risti löödi kaks tuhat aastat tagasi ja lüüakse ka täna, kui teeme meedia lahti, jälle on keegi risti löödud," sõnas Kesler. "Siis peaks võtma kätte Piibli ja kümme korda enne mõtlema, enne kui kivi visata. Sest äkki järgmine kivi lendab sinu pihta."

Tema sõnul ei ole inimkond laias laastus muutunud ei kahe tuhande aastaga ega "Anna Karenina" aegadega (teos ilmus 1877). "Me ei ole muutunud sallivamaks, meil on ikka see veremaitse suus ja me tahame ikka kedagi risti lüüa," nentis Kesler.

"Ühiskonnas on tendents lojaalsuse ja sallivuse poole," tõdes Kesler siiski. "Praegu võiks Anna abi saada."

Marina Kesler on varem lavastanud ka August Kitzbergi "Libahunti" ning saatejuht Joonas Hellerma sõnul sarnanevad "Libahunt" ja "Anna Karenina" paljuski: mõlemad tegelevad ühiskondliku moraali ja üksikisiku käitumise kokkupõrkega.

"Need ongi ju põhilised eluteemad," kommenteeris Kesler, kes lavastajaks sai pärast kakskümmend aastat kestnud tantsijaametit.

Kultuurisoovitus: "Nähtavasti ma olen nii igav Estonia teatri patrioot, et ma ikkagi soovitaks tulla vaatama Estonias Jevgeni Gribi uut tantsulavastust "Picasso ja tango". Lisaks soovitaksin lugeda raamatut "Arvo Pärt peeglis", keda ju samuti omal ajal risti löödi."