Eesti kinodesse jõuab Thomas Vinterbergi alkoholismist rääkiv film "Järgmine ring"

Film "Järgmine ring" räägib teooriast, et inimesed peaksid olema sündinud juba väikse alkoholikogusega veres ja et tagasihoidlik inerts avab meie meeled maailmale meie ümber, vähendades meie probleeme ning suurendades meie loomingulisust. Martin ja tema kolm sõpra, kes kõik on väsinud kooliõpetajad, alustavad sellest teooriast lummatuna eksperimenti, et saavutada pidev teatud joobeseisund terveks päevaks. Algsed tulemused on positiivsed, aga siis tuleb tagasilöök, kus osad osalejad näevad võimalust edasiseks arenguks, teised aga astuvad rööbastel maha.

Režissöör Thomas Vinterberg, stsenaristid Thomas Vinterberg ja Tobias Lindholm, osades Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe, Magnus Millang, Maria Bonnevie, Susse Wold jpt. "Järgmine ring" pälvis San Sebastiani filmifestivalil mitmeid auhindi, nende hulgas näiteks parima näitleja preemiad Mikkelsenile, Bo Larsenile, Millangile ja Ranthele.