Tartu kunstimaja projektijuht: Arne Maasiku isikunäitus on meie programmis oodanud viis aastat

Tartu kunstimaja projektijuht Peeter Talvistu ütles ERR-ile, et kolmes eriilmelises näituses leidub ka üks ühisjoon. "Mingil määral näeksin nendes kõigis just selle aastaga seotud teemasid," tõdes ta.

Arne Maasiku isikunäitus kunstimaja suures saalis toob kokku fotograafi viimaste aastate kolm olulisemat fotoseeriat. Kunstimaja projektijuht Peeter Talvistu kinnitas, et Maasiku näitus on nende programmis kirjutas olnud juba viis aastat. "Viis aastat tagasi tegime kokkuleppe ära, et soovime teda siin suures saalis näha," sõnas ta.

Kui Maasik on fotomaastikul juba vana tegija, siis väikses saalis saab tutvuda noore maalikunstniku kõige esimese isikunäitusega. Autor on pealkirja "Iiveldus" seostanud ka ise praeguse olukorraga, kus inimpuudutuse tähendus on järsku muutunud millekski eemaletõukavaks, ohtlikuks ja räpaseks.

Kolm värsket näitust jäävad Tartu kunstimajas avatuks kuni 18. oktoobrini.