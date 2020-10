Marju Lauristin Mari Tarandist: hinge jääb kurbus ja tänu

Täna lahkus haldjariiki Mari Tarand.

Kõigile, kes teda teadsid ja armastasid, jääb hinge lõpmatu kurbus ja lõpmatu tänulikkus, et ta meiega olemas oli. Vähe on inimesi, kelle kohta saab öelda, et neis pole kübetki kurjust. Mari oli niisugune kullaprooviga inimene. Tema kindel usk headuse ja tarkuse jõusse, tema luule- ja lauluarmastus, tema pühendumus eesti keelele, tema mure kultuuri saatuse pärast nakatas igaüht, kes temaga kokku puutus.

Oma lapsepõlvekodust oli ta kaasa saanud võtme eesti luuleilma, mille aardeid ta innustunult jagas oma sõpradega ning andis hindamatu pärandina edasi oma lastele ja lastelastele. Mari selge ja kõlav hääl sisendas aastakümneid Eesti raadio kuulajatesse vaimustumist puhtast ja kaunist eesti keelest ja vastutust selle kestmise eest. See sõnum ei unune. Puhka rahus, armas Mari.