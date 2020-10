Priit Pedajas toob Endla Teatri lavale draama immigrantidest

Näidendi tegevus leiab aset New Yorgis 1956. aastal. Brooklyni sadamatööline Eddie Carbone võtab oma katuse alla elama äsja Itaaliast saabunud sugulased – illegaalsed immigrandid Marco ja Rodolpho, kes väljasaatmisriskist hoolimata on tulnud vabaduse maale tööd ja leiba otsima. Kui aga Eddie kauni kasutütre Catherine'i ja Rodolpho vahel süttib armastus, saab üsna ruttu selgeks, et vabaduselgi on oma hind.

""Vaade sillalt" on igihaljas peredraama ja oma karakterite poolest on näitlejatel seda huvitav ja hea mängida – Miller nagu teisedki tolle aja ameerika näitekirjanikud oli karakterite loomises väga tugev," selgitab lavastaja Priit Pedajas. "Lisaks on selles näidendis üks konks, mis on meile täna tuttavam, kui oli varem, mil seda on Eestis lavastatud – see puudutab illegaalset immigratsiooni. Miller loob siin sellega dramaatilise pinge ja küsimuse peresuhetes – kas peretütar võib illegaalse immigrandiga abielluda või mitte. Lisaks on näidendis suurelt ja oluliselt sees ka reetmise teema – raske eetiline küsimus, mis mitte kuidagi ei vanane."

Lavastuses mängivad Meelis Rämmeld, Jaan Rekkor, Karin Tammaru, Fatme Helge Leevald, Karl Andreas Kalmet, Priit Loog ja Sander Rebane. Näidendi tõlkis Anne Lange, lavastuse kunstnik on Liina Unt, valguskunstnik Margus Vaigur ja muusikaline kujundaja Priit Pedajas.