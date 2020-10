Priit Pedajas: lavastus "Vaade sillalt" on väga kirglik, tunded möllavad

Kui Brooklyni sadamatööline Eddie võtab oma katuse alla kauged sugulased Itaaliast, ei oska ei tema ega ta noored sugulased Marco ja Rodolpho aimata, mismoodi see nende kõikide elu mõjutab.

Lavastaja Priit Pedajas ütles ERR-ile, et Arthur Milleri kuulsamaid näidendeid "Proovireisija surma" ja ka "Vaadet sillalt" on Eestis päris palju lavastatud, aga tema praegust tööd varem tehtu ei mõjuta. "Need on nii ammu olnud ja kui ma midagi ka näinud olen, siis ma ei mäleta või mäletan väga halvasti," sõnas ta ja lisas, et "Vaade sillalt" on heas mõttes klassikaline lavastus. "Aga väga-väga kirglik, tunded möllavad."

Meelis Rämmeld kehastab lavastuses advokaati. "Minu juurde tuleb üks mees, kes ütleb, et tema tütar armastab tema arvates valet meest ja mina pean selle nüüd ära lahendama," selgitas ta.

Lisaks Rämmeldile astuvad lavale veel Jaan Rekkor, Karin Tammaru, Fatme Helge Leevald, Karl Andreas Kalmet, Priit Loog ja Sander Rebane. Kunstnik on Liina Unt, valguskunstnik Margus Vaigur.