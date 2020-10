Vana-Egiptuse avanädal lõi Kumus külastajarekordi

Kumu senine külastusrekord nii avanädala kui kogu näituseperioodi külastajanumbrite osas kuulus Michel Sittowi isikunäitusele 2018. aastal. "Egiptuse hiilguse" esimene nädal ületas seda nüüd tuhande külastaja võrra.

"Loomulikult on meil hea meel, et Vana-Egiptuse teema nii paljusid kõnetab," ütles Kumu direktor Kadi Polli. "Sellise suurejoonelise rahvusvahelise näituse korraldamine on olnud paras väljakutse, sest praegune aeg on ju ettearvamatu."

Rekord püstitati vaatamata sellele, et Egiptuse näituse puhul on saalis kehtestatud maksimaalne inimeste arv, mida loendavad äsja paigaldatud sissepääsuväravad. E-piletiga külastajad saavad tänu väravatele minna näitusele ilma piletikassat läbimata.

Teise tähtsa uuendusena võivad kooligrupid muuseumitunde broneerida ka esmaspäevadeks, mil muuseum on muidu suletud ja programmi saab läbi viia tühjas saalis.

"Egiptuse hiilgus. Niiluse oru kunst" on Eesti esimene Vana-Egiptuse kunsti suurnäitus. Kumu kunstimuuseumi näitusesaalis on eksponeeritud tuhandete aastate vanused esemed ühest maailma olulisemast Vana-Egiptuse kollektsioonist – Museo Egiziost (Egiptuse Muuseum) Itaalias Torinost.

Kumu näitusega samal ajal saab Egiptuse Muuseumi aardeid näha ka Amos Rexi kunstimuuseumis Helsingis. Kolme muuseumi mastaapne ühisprojekt on ainukordne võimalus avastada Vana-Egiptuse muistset maailma kaugele reisimata.