Kumu pikendab Vana-Egiptuse näituse lahtiolekuaegu

Alates 25. veebruarist kuni näituseperioodi lõpuni saab Egiptuse väljapanekut külastada neljapäeviti, reedeti ja laupäeviti kuni kella kaheksani õhtul. Kauem on lahti vaid "Egiptuse hiilgus", teised Kumu näitused sulgeb muuseum tavapärasel ajal.

Kumu teatel on Egiptuse näitust praeguseks külastanud üle 40 000 inimese ja muuseumi kogemus on, et näituse lõpu eel võib külastajate huvi hüppeliselt tõusta. Seetõttu on nad seadnud eesmärgiks külastajate veelgi suurema hajutatuse ja turvalisuse.

"Loodame, et pikemad lahtiolekuajad sobivad inimestele ja leevendavad nädalavahetuste koormust," selgitas Kumu direktor Kadi Polli.

Egiptuse näituse saali pääseb digitaalse publikuloenduri andmete põhjal ning korraga saab saali piiratud arv külastajaid.

"Oleme paigaldanud saali sissepääsu juurde turvaväravad, mis loendavad külastajate arvu saalis. Pileteid müüakse nii kassast kui ka muuseumi e-poes. Nende uuendustega oleme muutnud külastuse võimalikult kontaktivabaks, et pakkuda sel keerukal ajal inimestele siiski sisukaid kunstielamusi," rääkis Polli.

Eesti Kunstimuuseumi müügi- ja turundusvaldkonna juht Piret Järvan märkis, et lisaks on Kumus rahvusvaheliste näituste korraldamiseks vajalikele erinõuetele ka vastav kliimasüsteem, mis tagab efektiivse õhuvahetuse.

Eesti esimesel Vana-Egiptuse kunsti suurnäitusel "Egiptuse hiilgus. Niiluse oru kunst" on eksponeeritud tuhandete aastate vanused esemed ühest maailma olulisemast Vana-Egiptuse kollektsioonist ‒- Itaalias Torinos asuvast Museo Egiziost. Näitus tõi avanädalatel Kumusse kõigi aegade külastusrekordi.

Näitusel on väljas 200 eset vaaraodemaa rikkalikust pärandist. Nende seas on sarkofaage, muumiad, maagilisi amulette, erinevaid hauapanuseid ja skulptuure. Näitusel on ka eraldi haridusruum, kus Vana-Egiptuse maailmaga saavad mängulisel moel tutvuda kõige nooremad külastajad.