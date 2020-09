Kumus avatakse Eesti esimene Vana-Egiptuse kunsti suurnäitus

Kumu näitusel on väljas 200 eset Egiptuse rikkalikust pärandist. Nende seas on sarkofaage, muumiad, maagilisi amulette, erinevaid hauapanuseid ja skulptuure. Seitsme alateema kaudu jutustab näitus vaaraode aja elukorraldusest ja usust igavikku ning inimeste, loomade ja jumalate kujutamisest, hieroglüüfidest kui kunstivormist ja tarbekunstist. Suur osa Egiptuse kunstist ei olnud mõeldud vaatajate pilgule, kaunid esemed ja kunstiteosed suleti hauakambritesse, et need teeniksid jumalaid ja siitilmast lahkunuid.

Näituse kuraatori Paolo Marini sõnul annab näitus võimaluse vaadata maailma läbi vanade egiptlase pilgu. "Näitusel eksponeeritud kaunite esemete kaudu on võimalik mõista, kuidas tolle aja egiptlased tegelikkust tõlgendasid, milline paistis neile Niiluse-äärsete alade lopsakas maastik ja milline oli nende ettekujutus teispoolsusest. Seda kõike teame me tänu unikaalsele Vana-Egiptuse pärandile," kirjeldas Marini.

Lisaks annab näitus aimu eestlaste seostest Vana-Egiptusega, vaadates 19. sajandisse ehk Egiptuse-vaimustuse aega, mis tõi Egiptuse muistiseid ka meie muuseumikogudesse. "Võiks arvata, et Vana-Egiptus jääb Eestist kaugeks nii ajalises kui ka ruumilises mõttes, aga ka siin oldi 19. sajandi alguses hästi kursis Euroopas toimuvaga," selgitas näituse kaasautor Jaanika Anderson ja lisas, et Napoleoni sõjakäik ja selle tulemusena aset leidnud üleilmne Egiptuse-vaimustus ei jätnud puutumata ka Eestit. "Siingi püüti koguda selle salapärase ja veel vähe tuntud kultuuri muistiseid."

Näitus "Egiptuse hiilgus. Niiluse oru kunst" on Kumu kunstimuuseumis avatud 10. oktoobrist kuni 21. märtsini 2021. aastal. Kumu näitusega samal ajal saab Egiptuse Muuseumi aardeid näha ka Amos Rexi kunstimuuseumis Helsingis.