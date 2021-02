Kumu Vana-Egiptuse näitus jääb avatuks veel pühapäevani

Kuigi Kumu teatas neljapäeval, et pikendas Vana-Egiptuse tsivilisatsioonile keskenduva näituse lahtioleku kellaaegu ja seda saab külastada kuni 21. märtsini, tähendavad esmaspäevast, 1. märtsist kehtima hakkavad uued koroonapiirangud, et näitus on avatud veel ainult pühapäevani.

Eesti Kunstimuuseumi kommunikatsioonispetsialist Iiris Viirpalu selgitas ERR-ile, et nemad said kinnituse muuseumide sulgemise kohta alles neljapäeva õhtul, kuna valitsus oma pressikonverentsil muuseume eraldi ei maininud, mistõttu polnud õhtuni päris selge, mis nende Vana-Egiptuse näituse lahtiolekuga saab.

Ta märkis, et kuna tegemist on rahvusvahelise näitusega ja Torino muuseumist laenuks antud teoste ja esemetega, siis ei ole neil võimalik näitust pikendada ning algselt plaanitud 21. märtsi asemel sulgeb Kumu näituse pühapäeval, 28. veebruaril, kuigi kehtima jääb neljapäeval avalikustatud uudis, et näitus on neil päevil avatud kauem, kella 20.00-ni.

"Siin ei ole variante. Rahvusvahelised näitused, lepingud ja asjad tehakse väga pikalt ette ning näituste kuupäevad, kavad, planeerimised ongi kuupäevalise täpsusega," tõdes Viirpalu.

"See tuleneb sellest, et erinevad muuseumid annavad oma esemeid või teoseid erinevatele näitustele laenuks. Järgmised kokkulepped tulevad juba peale. Rahvusvaheliste näitustega on pikendamine väga keeruline või võimatu."

Kumu oli just nädala alguses paigaldanud Egiptuse näituse saali sissepääsu juurde turvaväravad, mis loendavad külastajate arvu saalis, samuti loonud võimaluse osta muuseumipileteid lisaks kassale ka muuseumi e-poest. Peale selle on nad paigaldanud kliimasüsteemi, millega tagada parem õhuvahetus.

"Sellega oleme tegelenud viimased nädalad just selletõttu, et see olnuks viimane kuu, kui Egiptuse-näitus oleks lahti olnud, et inimesed oleksid selle kindlasti ära näinud ja saanud tulla ka pärast tööpäeva," märkis Viirpalu. "Pikem lahtiolekuaeg tähendab ka seda, et inimeste külastused on ajas hajutatud, korraga on vähem inimesi saalis."

Eesti esimesel Vana-Egiptuse kunsti suurnäitusel "Egiptuse hiilgus. Niiluse oru kunst" on eksponeeritud tuhandete aastate vanused esemed ühest maailma olulisemast Vana-Egiptuse kollektsioonist – Itaalias Torinos asuvast Museo Egiziost. Näitus tõi avanädalatel Kumusse kõigi aegade külastusrekordi.