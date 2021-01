Kumu on piirangute tõttu Egiptuse-näituse eelarve eesmärgi täitmisega raskustes

10. oktoobrist 27. detsembrini oli koostöös Helsingi Amos Rex kunstimuuseumiga Kumus avatud Eesti esimene Vana-Egiptuse kunsti suurnäitus "Egiptuse hiilgus. Niiluse oru kunst". Seal eksponeeriti tuhandete aastate vanused esemeid ühest maailma olulisemast Vana-Egiptuse kollektsioonist – Egiptuse muuseumist Torinos Itaalias. Rekordeid teinud näitus pidi algselt olema lahti 21. märtsini ning varem sulgemise tõttu ei ole näitus minimaalset eesmärki veel täitnud.

Näituse projektijuht Inga Jaagus ütles, et alguses ületas näitus kõigi aegade külastajate arvu rekordi, esimesel nädalal 5000 ja esimesel kuul 21 000 külastajaga, kuid muuseumi suletuks jäämise korral tehtud kulutusi tasa ei tehta.

"Esimene kuu, kui see näitus lahti oli, ületas see oma külastajanumbritega küll kõigi aegade Kumu rekordid, aga vaadates, mis hakkas taustal toimuma, siis loomulikult see mõjutas ka meid," rääkis Jaagus.

Muuseumi direktor Kadi Polli ütles, et näitus oli algusest saadik olnud rahaline ning sisuline risk. "Et kui sa ka ta siia kohale tood, kas sa ka saad seda publikule nii palju näidata, et ta raha tagasi teeniks ja tuleks sisulist kasu, mis temast loodetud oli."

Polli loodab, et näitus siiski 18. jaanuaril taasavatakse ning jäädakse rahaliselt plussi. "Muuseumil on ka kümne inimesega askeldamine erakordselt raske. Hea oleks teha publikuüritusi, kui see oleks võimalik."

Tegelikult oli ka Sittowi näitusega nii, et viimase kuu külastajaskond oli arvukas, märkis Polli. "Kui Egiptuse näituse külastamine oleks nüüd veebruaris ja märtsis taas võimalik, siis oleks olukord lootusrikas, aga kui jäävad suured piirangud, siis ta päris ots otsaga kokku ei tule."

Jaagus märkis, et üle kahe kuu avatud näitust külastas kokku 36 174 inimest, kuid uute piirangute valguses vähenes külastajate arv märgatavalt. "Detsembris olid külastajanumbrid üsna väikesed. Need kukkusid selle taustal, kui olukord läks tõsisemaks."

Jaagus selgitas, et näituse eelarve oli tehtud arvestusega, et näitust külastab vähemalt 60 000 inimest, avanädalate numbrid lubasid prognoosida 80 000 külastust. Praegu on näitus täitnud 60 protsenti minimaalsest eelarve eesmärgist.

Jaagus lisas, et hetkel võimalust näituse pikendamiseks ei ole, sest see on juba niigi tavapäratult pikk ja sai kokku lepitud mõeldes just võimalikule keerulisele koroonatalvele.

Polli lisas, et sellel aastal on plaanis veel kaks rahvusvahelist näitust, kuid nende toimumise üle otsustab muuseum Egiptuse näituse saatuse põhjal.