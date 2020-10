Vana-Egiptuse näituse jaoks ehitati Kumu suurde saali iidne hauakamber

Esmakordselt Eestis on Kumu kunstimuuseumis võimalik tutvuda elusuuruses Vana-Egiptuse kunstiga. Museo Egizio kogude põhjal koostatud näitus on vaadata ka Helsingis Amos Rexis.

Torino Egizio muuseum omab maailmas suuruselt teist kogu Vana-Egiptuse kunstist. Tallinna ja Helsingi vahel jaotub näitus "Egiptuse hiilgus" sisuliselt. Egizio muuseumi kuraatori Paolo Marini sõnul on tegu eraldi näitustega, mis teineteist täiendavad.

"Tallinna näitus on koostatud põhimõttega, et anda ülevaade Vana-Egiptuse kunstist ja sellest, kuidas egiptlased kujutasid ette elu teispoolsuses ja interpreteerisid siinpoolsust. Helsingis on näitus veidi teistsugune ja see räägib Vana-Egiptuse tsivilisatsiooni viimasest aastatuhandest," rääkis Marini "Aktuaalsele kaamerale"

Kumu kunstimuuseum pole niivõrd vanade esemetega kunagi toimetanud ja ülespanekul on rangelt kinni peetud eritingimustest. Valge Kuup kujundas Kumu suurde saali iidse hauakambri, mis võimendab kadunud tsivilisatsiooni müstilist õhustikku. Väikesed ja suured esemed annavad edasi ajalugu ja seda, mis kujundas inimeste elu aastatuhandeid tagasi.

"See ilu võib peituda väga lihtsas ja ootamatus esemes. Meie näitus juhib hauakambrisse, kus ootavad muumiasarkofaagid, aga tegelikult need üllatused võivad tulla mingist lihtsast kammist või potikillust. Tõesti on väga ilusaid esemeid," sõnas Kumu kunstimuuseumi direktor Kadi Polli.

Vana-Egiptuse kunsti näitus Kumus jääb avatuks märtsi lõpuni. Koroonaviiruse leviku tõttu on aga külastajate arv saalis piiratud.