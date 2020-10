Peeter Raudsepp lavastusest "Lõppmäng": Becketti vaimukust toetab hea tõlge

Lavastaja Peeter Raudsepa sõnul toetab Samuel Becketti vaimukust hea tõlge. "Beckett on väga keeletundlik autor ja teda huvitavad just keele piirialad, kus hakkab keel otsa lõppema ja kus keel justkui valgub tühjaks," ütles ta ja mainis, et Mati Unt on "Lõppmängu" tõlkimisel head tööd teinud ja oma knihvid sisse pannud. "Seal on selliseid Eesti intellektuaali või keeleinimese nalju."

Näitleja Margus Grosnõi sõnas samuti, et kui räägitakse Beckettist, siis inimesed hakkavad tihti pelgama. "Öeldakse, et oi, see pole minu jaoks, see on liiga keeruline, eks keal on muidugi võimalik sukelduda väga sügavale, aga iga inimene leiab siit oma joone või oma punase niidi läbi selle lavastuse," tõdes ta ja mainis, et läbi kurbuse kõlab sealt läbi ka tohutult palju nalja ja koomikat. "Minu arvates ei peaks rahvas kartma Becketti nime, vaid tulema julgelt vaatama."

"Lõppmängu" lavastaja ja kunstnik on Peeter Raudsepp, tõlkija Mati Unt, osades Margus Grosnõi, Märten Matsu, Helgi Annast ja Volli Käro. Lavastus esietendus 17. oktoobril.