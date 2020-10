Joanna Hoffmann: kõige suurem unistus on Tartu kunstimuuseumi uus maja

Hoffmann on töötanud Tartu kunseimuuseumis ligi viis aastat, ta on lõpetanud Eesti kunstiakadeemia maaili eriala magistriõppe, bakalaurseusekraadi omandas ta tekstiilidisaini valdkonnas. Lisaks on ta kureerinud mitmeid näitusi, sel laupäeval avatakse ka tema kureeritud Tiit Pääsukese ülevaatenäitus "Nostalgiata".

Tartu Kunstimuuseumi uus direktor Joanna Hoffmann sõnas, et uus maja koos linnaraamatukoguga on kõige uhkem ja suurem unistus, mille täitumist võib ehk sel kümnendil oodata. "Samas ma loodan, et meil on ka sellised näitused, kuhu publik praegu tuleks, et nad leiaksid tee ka siia viltusesse majja," tõdes ta ja mainis, et lähiaastatel siiski uut maja oodata pole.

"Lähiajal muutub see, et mingil hetkel ma vabanen kahest ametikohast, olen töötanud korraga nii näituste osakonna juhina kui ka direktori kohusetäitjana, nii et saan edaspidi pühenduda täielikult sellele direktori ametikohale täielikult," rõhutas ta.

Kuni 2019. aastani töötas Tartu kunstimuuseumi direktorina Signe Kivi.