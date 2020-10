Selgusid Kristjan Raua nimelise kunstipreemia laureaadid

Anu Hint pälvis Kristjan Raua preemia Eesti kaasaegset moodi propageeriva rändnäituse seeria "Eestlane olla..." koostamise ja kureerimise eest. Hobusepea galeriis alguse saanud näitus "Eestlane olla..." on Eesti Moekunstnike Ühenduse egiidi all toimunud juba 31 korda. Pidevalt muutuv väljapanek on demonstreerinud paljude nimekate moekunstnike modernseid, rahvakunstist inspireeritud töid nii fotode kui rõivamudelitena.

Juta Keevallikut tunnustati "Eesti kunsti ajaloo" 4. köite koostamise ja toimetamise eest. Teose neljandas köites on esil Juta Keevalliku kui kunstiajaloolase enda kauaaegse põhjaliku uurimistöö tulemused, mis käsitlevad kohaliku professionaalse kunstnikkonna teket, samuti kunstielu institutsionaliseerumist ja kunsti demokratiseerumist.

Jaan Toomik sai preemia aktiivse rahvusvahelise näitusetegevuse eest. Toomiku 2019. aasta loominguline tegevus hõlmas isiknäitust "My End is My Beginning, And My Beginning is My End" Moskva moodsa kunsti muuseumis (MMOMA) ja arvukalt grupinäituseid ja esinemisi, nende hulgas Fajr International Film Festival Teheranis, Freinaum festival Berliinis, "Situ-Exhibiton" Oberhessenis, "TRE" Snehta galeriis Ateenas, "Avant 19" Kristinehamni kunstimuuseumis Karlstadis, "Estonian Energies" Izevski rahvusmuuseumis.

Anne Türn pälvis kunstipreemia Eesti keraamika valdkonna pikaaegse edendamise ja autoritehnika meisterlikkuse eest. Ta on alates 1993. aastast osalenud arvukatel näitustel. Tema töid võib leida nii Eesti disaini-ja tarbekunstimuuseumi kui ka paljude välismaiste muuseumide ja erakollektsionääride kogudest. Anne Türn on siinset keraamikat tutvustanud maailma suurtel biennaalidel, rahvusvahelistel kureeritud ja žüriiga näitustel. 2019. aastal valiti Anne Türn rahvusvahelise keraamikaakadeemia (International Academy of Ceramics) liikmeks.

Kristjan Raua preemiat antakse välja alates 1973. aastast, preemiaga tunnustatakse eelmise aasta jooksul valminud või esmakordselt avalikustatud loomingu, kunstiprojekti või -sündmuse eest kunstnikule, kunstiteadlasele või loomingulisele rühmale. Erandina võidakse preemia määrata ka varem valminud teoste või elutöö eest.

2020. aastal esitati Eesti kunstnike liidu volikogu liikmete, Eesti kunstiinstitutsioonide ja kultuuriväljaannete poolt preemia nominentideks 39 kunstnikku, kunstnike kollektiivi ja kunstiteadlast.