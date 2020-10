Pärnu filmifestival jõuab teadusfilmiga üheks õhtuks Tartusse

Dokumentaalfilmi keskmes on üks kauge küla Kesk-Aafrikas paiknevas Tšaadi riigis, kus lisaks araabia ja prantsuse riigikeelele kõneldakse enam kui 100 kohalikku keelt ja dialekti. Osad neist on aga kaduviku teel.

"Nad peavad elama justkui Paabeli tornis, rääkides igapäevaselt seitset keelt – kuue naaberrahva keelt ja oma emakeelt," selgitas XXXIV Pärnu filmifestivaliilmifestivali eestvedaja Mark Soosaar, kuidas väike rahvas filmis oma emakeelt hoida püüab.

Nii leiavadki prantsuse keeleteadlased Lõuna-Tšaadist ainulaadse kogukonna, kus räägitakse lisaks emakeelele kõiki keeli, mida kõnelevad naabrid. Selles peitub omakorda lugematu arv mikromaailmu, mis tänu keelelisele mitmekesisusele ja talletatud kogemusele avanevad kogu kultuurilises mitmetahulisuses.

"Näib, et kõik rahvad eelistavad oma keelelist identiteeti hoida, ja loobuvad neist püüdlusest ainult poliitilise ja majandusliku surve all. Kuid kaua veel?" püstitab prantsuse režissöör Sandrine Loncke küsimuse oma dokumentaalfilmi alguses.

Soosaar tõi välja, et ÜRO andmetel sureb iga kahe nädala tagant välja üks maailma keel. "Tehkem kasvõi Eestis nii, et nii eesti keel, seto keel, võro keel, mulgi keel, kihnu keel ja muhu keel ning ametlik eesti keel saaksid edasi elada. Et meie maal ei juhtuks nii, nagu Aafrikas," sõnas ta.

Soosaare sõnul valisid filmi programmi Tartu ülikooli keeleteadlane Karl Pajusalu ja inimgeograaf Garri Raagmaa ning teadusfilmide spetsialist Soomest Kira Jääskeläinen.

Dokkfilm "Kui Paabel oleks vaid müüt?" linastub Elektriteatris lõuna-tšaadi ja prantsuse keeles ingliskeelsete subtiitritega.

Filmilinastusele järgneb ingliskeelne vestlusring Skype'i kaudu liituvad aruteluga režissöör Sandrine Loncke ja film üks peategelane, lingvist Florian Lionneti. Vestlust juhib Tartu Ülikooli keeleteadlane, fennougrist ja tõlkija Eva Toulouze.