Artises näidatakse Miloš Formani filme

Miloš Forman (1932-2018) oli Tšehhi päritolu lavastaja ja stsenarist, Tšehhoslovakkia kino peamisi uuendajaid. 1968. aastal emigreerus Forman USA-sse.

Miloš Formani filmipäevad avab Tšehhi filmitegijate Helena Třeštíková ja Jakub Hejna 2019. aasta dokumentaalfilm "Forman Formani vastu", mis esilinastus eelmisel aastal Cannes'i filmifestivalil. Autorid on loonud kollaaži lavastaja arhiiviintervjuudest, filmistseenidest, võttepaikade külastustest ja tema enda filmitud koduvideotest. Filmist avastavad Formani kohta palju uut ka need, kes on tema loominguga juba tuttavad.

Järgneva viie päeva jooksul tuleb ekraanile viis filmi aastaist 1964 – 1984. Kinopublikul on võimalus näha Formani filme, mis valmisid Tšehhoslovakkias tema loomingulise karjääri alguses. Programmi Tšehhi osa on valmistatud ette koostöös Tšehhi riikliku kinoarhiiviga, kus kõik Formani varased filmid on põhjalikult restaureeritud.

Tšehhi uue laine režissöörina andis Forman endast kohe märku kui suurest kunstnikust. Juba režissööri esimene täispikk film "Must Peeter" võitis Locarno filmifestivalil Kuldse Leopardi; erootiline ja sotsialistlikku süsteemi varjatud irooniaga suhtuv "Blondiini armastus" viis Formani esimest korda Oscarile kandideerima.

Niisama edukaks osutus komöödia "Pritsimeeste ball", mis räägib vabatahtlike tuletõrjujate depoo korraldatud iludusvõistlusest. Autor isegi ei varjanud, et see film on sotsialistliku Tšehhoslovakkia terav satiir. Film esilinastus 1967. aastal just sel ajal, kui Prahasse tungisid Nõukogude tankid. Kahtlemata mõjutas see Miloš Formani otsust läände pageda.

Lisaks on kavas ka kaks Formani šedöövrit — "Lendas üle käopesa" ja "Amadeus", mis võitsid kahepeale kokku 13 Oscarit ning pakuvad endiselt elamusi.