Kultuuritoimetaja Mariina Mälk sai Eesti Kunstiakadeemia auliikmeks

Auavaldus tehakse EKA 106. aastapäeva telesaates, mis algab kell 16 ja kantakse üle tv.artun.ee veebis ning ERR-i kultuuriportaalis.

"Ligi pool sajandit ETV-s toimetaja ja produtsendina töötanud Mariina Mälk on alati hea seisnud selle eest, et Eesti kunst väärilise kajastuse saaks. Olukorras, kus üha enam kultuuritoimetajaid pelgab kaasaegset kunsti, on Mariina Mälk oma delikaatsel moel alati kunsti armastanud ja püüdnud seda tutvustada ja talletada niipalju kui võimalik," ütles EKA rektor Mart Kalm.

Mariina Mälk töötas 49 aastat Eesti Televisioonis kultuuritoimetajana. Dotsent Leo Soonpää sarja "Ars Longa" ja "Kodulinna" saadetega 1970. aastatel alanud huvi kunstiajaloo vastu kulmineerus 1990ndate saatesarjades "Eesti nüüdiskunst" ja "Noorte kunstikassett" ja on ulatunud kuni "OPini".

Auliikmeks nimetamine toimus üksmeelselt Eesti Kunstiakadeemia senati koosolekul 27. oktoobril ning täna antakse Mälgule üle auliikme regaaliad, milleks on nimeline tikandiga EKA tekkel, hõbedane Pegasuse aumärk ja aukiri. Mariina Mälk kannab oma allkirja EKA auliikme nahkköites auraamatusse.

"Tunnistan, et teade jahmatas mind kõvasti. Samas mõtlesin tänu ja heldimusega ajale, mil sain hakata Leo Soonpää juhendamisel tegema toimetajana saatesarja Ars longa... ja tutvustama kunsti Eesti Televisioonis. Kunst on viinud mind kokku eriliste inimestega, kunst on mu südames ja annab jätkuvalt jõudu elamiseks. Olen tänulik," ütles Mariina Mälk.

Varem on EKA auliikmeks nimetatud Jaan Holt, Ott Kikkas, Jaanus Mikk, Armin Kõomägi, Meelis Milder, Raul-Roman Tavast ja emeriitprofessor Bruno Tomberg.