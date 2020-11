Sadamateatris esietendub Mart Kadastiku näidend "Head inimesed"

"Mart Kadastiku näidend on vaade hulludele üleminekuaegadele läbi keskmise Eesti mehe. See, mis temaga selles näidendis juhtub, on mõnikord pööraselt naljakas ja kohatu ning vahel hakkab temast ka väga kahju," rääkis Mäeots.

"Usun, et sellise inimesega oskab iga vaataja end samastada, olgugi et tegevus toimub kohati kõrgetes võimukoridorides, kuhu mees pooljuhuslikult satub."

Näidendi autor Mart Kadastik on seni eesti kirjanduspublikule tuntud kuue romaani autorina. "Head inimesed" on Kadastiku debüüt draamakirjanikuna.

Näidendi lavastaja ja muusikaline kujundaja on Ain Mäeots ning kunstnik ja valguskunstnik Kristjan Suits Tallinna Linnateatrist.

Laval astuvad üles Karol Kuntsel, Marika Barabanštšikova, Andres Mähar või Robert Annus, Jüri Lumiste, Külliki Saldre, Lena Barbara Luhse, Ragne Pekarev, Margus Jaanovits ning Maarja Johanna Mägi.