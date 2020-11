Mart Kadastik: sõnad ja inimesed elavad tihti täiesti lahus elu

Seni vaid romaane kirjutanud Mart Kadastiku sõnul on nagu igas loos kolm tasandit: ajalugu, inimeste elulood ja väiksed sündmusted inimeste elus. Lavastuses "Head inimesed" põimuvad need kolm tasandit erilisel kombel.

"Peategelane teab, mismoodi ajalugu hakkab minema ja ta üritab omaenda elulugu kohandada ehk elada õiget elu," selgitas Kadastik ja lisas, et seepeale hakkavad ilmnema konfliktid nendes väikestes elulugudes, milles inimese elu koosneb.

Peategelane, Rahvaluule Peavalitsuse peadirektori kohusetäitja Teet peab loos tegema tuleviku nimel valikuid ja ohverdusi, mis pööravad kogu tema elu pea peale. Kuigi loos on omajagu seda, mida autor elu jooksul kogenud ja meelde jätnud, ei maksa loost otsida konkreetseid prototüüpe ajaloost. Küll aga kirjutas Kadastik teksti just Mäeotsale lavastamiseks ning kujutles algusest peale peategelast kehastamas Karol Kuntselit.

Tüki pealkirjaks sai "Head inimesed", sest kuigi tegelased ei räägi tänaste arusaamade järgi just kõige mõistlikumat juttu, on nad sellest hoolimata küllaltki sümpaatsed inimesed. "Võib-olla üks neid väikseid mõtteid sellel näitemängul ongi see, et sõnad ja inimesed elavad tihtipeale täiesti lahus elu," tõdes Mart Kadastik.