Noorsooteatris esietendub Ott Aardami autorilavastus "Jääpüük"

"Jääpüük" räägib nähtusest, et imed juhtuvad just lastega ja tõstatab küsimuse: miks inimese suureks kasvades imesid aina vähemaks jääb?

Loo tegelased on kaks venda, õde ja vanaisa. Lapsed on saanud täiskasvanuks ja tuleb vastu võtta otsus, mida teha vanaisa kunagise koduga. Õde-vendi seob kohaga palju imelist. Meenutustesse sukeldudes rullub publiku ees lahti lapselikust uudishimust tõukunud katsumus, mis on jäänud seiklejaid saatma kogu eluks.

"Mind teeb nukraks, et ei ole enam korralikke talvi," ütles Ott Aardam. "Otsustasin siis teha lastele teatris ühe talvise seikluse. "Jääpüük" on lugu imedesse uskumisest ja see võiks temaatikalt jõuluaega sobida. Lapsepõlve jõulud ongi meelde jäänud kui imede aeg."

Autori sõnul on paljud täiskasvanud minetanud usu imedesse vajadusest kontrollida oma maailma ja iga olukorda ise ning kinnitada endale, et saame iseseisvalt hakkama.

"Eks põhjused võivad olla hästi erinevad, aga proosalisele keskendudes elu aina proosalisemaks ka läheb," ütles Aardam. "Ka päriselu on mõjutatud meie kujutlustest, fantaasiatest ja mõttemängudest. Joont mängu ja tõelise vahele tõmmata on tegelikult keeruline."

Koguperelavastus "Jääpüük" esietendub pühapäeval, 29. novembril kell 12 ja 15 Eesti Noorsooteatri Ferdinandi saalis. Autor ja lavastaja on Ott Aardam, kunstnik Kristel Maamägi, helilooja ja muusikaline kujundaja Markus Robam, valguskunstnik Rene Liivamägi, liikumisjuht Hanna Junti.

Mängivad Getter Meresmaa või Doris Tislar, Anti Kobin või Andres Roosileht, Mart Müürisepp või Karl Sakrits, Sander Roosimägi või Risto Vaidla.

