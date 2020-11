Ott Aardam: lavaproovi maskides ja distantsi hoides paraku teha ei saa

Kuigi kuklas on tiksunud küsimus, kas nad jõuavad esietenduseni, tõdes pühapäeval, 29. novembril Noorsooteatri lavale jõudva tüki "Jääpüük" lavastaja Ott Aardam "Terevisiooni", et trupi jaoks on prooviperiood olnud tavapärane, sest proovi maskides ja distantsi hoides paraku teha ei saa

"Jääpüük" räägib kahest vennast, nende õest ja nende vanaisast.

"Lastel on suur kihk minna jää peale kala püüdma. Nad võtavadki selle reisi omapäi ette, kuna keegi nendega kaasa tulla ei taha. Sealt saab alguse üks talvine seiklus, mis alates lapselikust õhinast saab päris tõsiseks katsumuseks."

Loos on Aardami sõnul ka teine liin, kus lapsed on juba suureks kasvanud ja peavad otsustama, mis nad oma imelise lapsepõlvekohaga peale hakkavad, kui vanaisa enam ei ole.

Ta tunnistas, et üks põhjuseid, miks see lavastus sündis, on kindlasti igatsus n-ö tõelise talve järele. Samuti kinnitas Aardam, et lavastus on autobiograafiline.

"Üks impulsse on olnud mälestus lapsepõlvest, kus ma tohutult tahtsin minna jää peale kala püüdma, käisin oma isale pinda ja lõpuks tõepoolest isa mind sinna kalale viis," meenuta Aardam

"Aga sellest kalalkäigust ma mäletan ainult seda, et päike oli tohutult erk ja üsna ruttu seal jääaugu juures hakkas igav, külm, kala ei saanud. Seal sai minu suur unistus üpris järsu pöörde."

Praegu käib ta enda sõnul siiski regulaarselt kalal ja püüab tavaliselt haugi ja ahvenat.

Rääkides lavastuse rooviperioodist, tõdes Aardam, et laval proovi maskides ja distantsi hoides paraku teha ei saa. Distantsi saab hoida nii, et näitlejad ei liigu publikualas, kuid trupi sees on prooviprotsess olnud tavaline.

"Lihtsalt see on hakanud mingist ajast kuklas tiksuma, et kas me jõuame ikka esietenduseni."

Lavastuse etendamiseks on ette valmistatud kaks koosseisu näitlejaid. Aga see ei ole meede juhuks, kui ühes koosseisus peaks keegi haigestuma.

"See on algselt selle pärast, et jõuluetendusi antakse teatrites tavaliselt palju. Kui on tavaline aasta, siis jõulukuul käib teatrites väga palju inimesi ja siis on kaks kooseisu, et saaks ühes päevas anda kolm etendust, ilma et keegi väga ära väsiks."

Aardam tõdes, et maskide kandmine ja distantsi hoidmine teatrisaalis kindlasti natuke kammitseb inimesi emotsionaalselt ja see on suurem probleem lavastuste puhul, kus näitleja toitub sellest, kas saalist tuleb naerumühin vastu või mitte.

"Kui saal on inimesi täis ja seal see naerupall käima läheb, siis see on kõigile vabastav. Kui nad on harali, siis tihtipeale inimesed hoiavad oma emotsioonid ka endale."

Koguperelavastus "Jääpüük" esietendub pühapäeval, 29. novembril kell 12 ja 15 Eesti Noorsooteatri Ferdinandi saalis. Autor ja lavastaja on Ott Aardam, kunstnik Kristel Maamägi, helilooja ja muusikaline kujundaja Markus Robam, valguskunstnik Rene Liivamägi, liikumisjuht Hanna Junti.

Mängivad Getter Meresmaa või Doris Tislar, Anti Kobin või Andres Roosileht, Mart Müürisepp või Karl Sakrits, Sander Roosimägi või Risto Vaidla.