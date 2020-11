Ott Aardam teeb "Jääpüügiga" tagasivaate lapsepõlve

Ott Aardami sõnul on näidendi nimiteema jääpüük – väike tagasivaade tema enda lapsepõlve, mil ta isale peale käis, et too ta talvel kalale viiks.



"Lastel, eriti poistel, on tohutu kihk minna jää peale, nagu minul kunagi oli, ja sealt saab alguse üks talvine seiklus, mis saab tõuke lapselikust uudishimust ja põnevusest, aga kujuneb neil üpris tõsiseks katsumuseks," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" autor ja lavastaja Ott Aardam.

Lavastuse teine kiht räägib aga olukorrast, kus lapsed on peaaegu täiskasvanuks saanud ja neil tuleb otsustada, mida teha vanaisa koduga, kus nad lapsepõlves käisid ja kus nendega juhtusid imelised ja müstilised asjad ning kuidas sellises olukorras edasi minna, kui vanaisa enam ei ole.

"Nad peavad üksmeelele jõudma, kas need olid imed, mis nendega juhtusid või lihtsalt kokkusattumused ja proosalisemad asjad," lisas Aardam.

Osatäitja Karl Sakrits märkis, et "Jääpüük" räägib õdede-vendade kraaklemisest, nende läbisaamisest ja sellest, kuidas ajaga kasvatakse lahku või kokku.



"Me mängime nii lapse kui ka täiskasvanuna samu inimesi ja räägime sellest kuidas ja kas imed on olemas ning kellega nad juhtuvad ja on võimalikud," lisas Sakrits.



Lavastuse on kujundanud Kristel Maamägi, helilooja on Markus Robam ja valguskunstnik Rene Liivamägi. Etendused toimuvad Noorsooteatri Ferdinandi saalis.