Selgusid PÖFF-i võitjad, peapreemia pälvis "Hirm"

PÕHIVÕISTLUSPROGRAMM

Žürii: Mark Adams (Suurbritannia), Mostofa Sarwar Farooki (Bangladesh), Izabela Kiszka-Hoflik (Poola), Ester Kuntu (Eesti), Dante Spinotti (Itaalia-USA)

Parima filmi grand prix:

"Hirm" (Bulgaaria-Prantsusmaa)

Страх / Fear

Režissöör Ivaylo Hristov

Žürii põhjendus: "Tõeliselt kaunis film, kus kombineeritakse kuiva huumorit tänapäeva draamaga. Muljetavaldav stsenaarium ja suurepärased näitlejatööd; linateos, mis suudab haruldasel moel olla ühtaegu empaatiline ja samas provotseeriv, tuues sisse ka absurdihuumori elemente. Ajal, mil rändeteemad kõikjal kirgi kütavad, mõjub see film eriti asjakohaselt."

Parim režissöör:

Nisan Dağ

"Veel üks hingetõmme" (Türgi-USA)

Bir nefes daha / When I'm Done Dying

Režissöör Nisan Dağ

"Veel üks hingetõmme" ("Bir nefes daha")

Žürii põhjendus: "Režissööri visioon, pühendumus ja isikupära kumavad läbi sellest kaasahaaravast, kirglikust ja vapustavast uuest filmist, mille üheks tugevaks küljeks on kindlasti amatöörnäitlejate kasutamine ning kus põimitakse nutikalt draamat muusika ja isegi animatsiooniga, süüvides sotsiaalse keskkonna tumedamatesse telgitagustesse."

Parim operaatoritöö:

Noé Bach

"Elajad" (Prantsusmaa)

La terre des hommes / Beasts

Režissöör Naël Marandin

Žürii põhjendus: "See omapärane film vaatleb põneva nurga alt seksuaalpoliitikat töölisklassi talunike taustal. Võimas lugu saab naispeaosatäitjat jälgides sügava mõõtme, imeliselt kaunis operaatoritöö on aus ja sensatsioonivaba ning aitab sulandada lugu traditsiooniliselt maskuliinsesse külakeskkonda.

Parim stsenaarium:

Leonardo António

"Sõna sõna vastu" (Portugal)

Submissão / Submission

Režissöör Leonardo António

"Sõna sõna vastu" ("Submissao")

Žürii põhjendus: "See meisterlik stsenaarium on ülima põhjalikkusega välja arendatud ja struktureeritud, hoidudes liigselt ekspluateerimast probleemset süžeeliini. Stsenaariumit täiustavad hästi tasakaalustatud näitlejatööd ja intelligentne dialoog, mis avaldab muljet ja haarab kaasa. Ehkki loo keskmes on koduses keskkonnas tekkinud vägistamissüüdistus, vaadeldakse selle raske ja kohati põrgulikult piinarikka teema käsitlemisel ka mitmeid teisi perspektiive."

Parim meesnäitleja:

Ulrich Thomsen

"Erna on sõjas" (Taani-Eesti-Belgia)

Erna I Krig / Erna at War

Režissöör Henrik Ruben Genz

Žürii põhjendus: "Soovime teha sügava kummarduse näitlejatööle, mille puhul teadvustatakse, kui raske on esitada ülimalt tugeva naispeaosatäitja kõrval tasakaalustatud, kuid ülimalt dramaatilist kõrvalrolli. Imeliselt viimistletud ja meisterlik osatäitmine, mis annab võimsale ja meeldejäävale filmile tohutu lisaväärtuse."

Parim naisnäitleja:

Marie Leuenberger

"Puurilinnud" (Šveits-Saksamaa)

Bis Wir Tot Sind Oder Frei / Caged Birds

Režissöör Oliver Rihs

Žürii põhjendus: "Enne auhinna kätteandmist tahab žürii tunnustada mitmeid suurepäraseid ja geniaalseid naisosatäitmisi tänavuses võistlusprogrammis. Kui võimalik, oleksime tahtnud auhinna anda seitsmele-kaheksale parimale naisnäitlejale. Kuid laseme rambivalguses särada ühel tõeliselt lummaval näitlejannal, kelle loomulik ja tagasihoidlik osatäitmine on laetud emotsionaalsest energiast ja muljetavaldavalt pöörasest intelligentsist."

Parim muusika:

Juanjo Javierre

"Armugán" (Hispaania)

Režissöör Jo Sol

Žürii põhjendus: "See imekaunis mustvalge linateos võidab palju tänu hüpnootilisele helitaustale, mis annab ideaalselt edasi filmi meeleolu ja tonaalsust, suutes sel moel põimida kokku lummava taiese poeetilised ja teravad momendid."

DEBÜÜTFILMIDE VÕISTLUSPROGRAMM

Žürii: Elfar Adalsteins (Island), Juris Kursietis (Läti), Diana Mikita (Eesti), Rene van Pannevis (Holland-Suurbritannia), Ulrich Thomsen (Taani)

Parim film:

"Ülim õnn" (Hiina)

Ji Le Dian / Great Happiness

Režissöör Wang Yiao (Hiina)

Žürii põhjendus: "Tugeva sotsiaalse pilguheidu eest tänapäeva Hiinale, kus kolm paari on takerdunud vanade traditsioonide ja uute tavade vahele. Lugu jutustatakse originaalses ja värskendavas filmikeeles, kus režissöör suudab draamat ja huumorit elegantselt tasakaalus hoida. See lihtne, kuid keeruline igapäevalugu on ühteaegu aktuaalne, aus ja südantlõhestav."

Žürii eriauhind:

"25 aastat süütuna" (Poola)

25 lat niewinnosci. Sprawa Tomka Komendy / 25 Years of Innocence

Režissöör Jan Holoubek

Žürii põhjendus: "Fantastilise režissööridebüüdi eest, mis räägib ülekohtuga kaasnevatest õudustest. Suurepärase rolli teeb Piotr Trojan."

Žürii eriauhind:

"Kui tuul peaks vaibuma" (Prantsusmaa-Armeenia-Belgia)

Si le vent tombe / Should the Wind Drop

Režissöör Nora Martirosyan

Žürii põhjendus: "Imelise stsenaariumi eest, mis räägib nukra, kuid kahjuks asjakohase loo sellest, kui habras on tänapäeval maailmarahu. Ootame põnevusega, mis on selle autorite või teiste samas kategoorias võistlevate režissööride järgmine töö."

BALTI FILMIDE VÕISTLUSPROGRAMM

Žürii: Marjorie Bendeck (Saksamaa), Tine Klint (Taani), Paul Thiltges (Luksemburg)

Parim film:

"Viimased" (Eesti-Soome-Holland)

The Last Ones

Režissöör Veiko Õunpuu

"Viimased" Autor/allikas: Sten Johan Lill

Žürii põhjendus: "Olime selle auhinna osas täielikus üksmeeles. Film paistis silma igas mõttes, näitlejate ansambli töö oli terviklik. Tegu on tõelise meeskonnaloominguga ja igas mõttes muljetavaldava filmiga, mis suudeti tõsta täiesti uuele tasandile nii tehniliselt, jutuvestmise viisilt kui ka kunstiliste elementide kasutamiselt. Ülimalt hästi läbi mõeldud muusikavalik on oskuslikult kokku miksitud. Konfliktid tegelaste sees ja nende vahel on meie arvates universaalsed. Tundra ilu on jäädvustatud meisterliku operaatoritööga. Inimese heitlused sellel otsatul ja inimtühjal alal, traditsioonide ja progressi vahel, tõstatavad küsimuse kuhugi kuulumisest ning kujutavad kõigi seal elavate tegelaste üldist üksildust. Tänapäevane põhjamaa vestern."

VÕISTLUSPROGRAMM "PÕHJUSEGA MÄSSAJAD"

Žürii: Paolo Bertolin (Itaalia), Alina Șerban (Saksamaa), Matthew James Wilkinson (Suurbritannia)

Parim film ex aequo:

"Õhtusöök Ameerikas" (USA)

Dinner in America

Režissöör Adam Carter Rehmeier

Žürii põhjendus: "Metsik sõit ühes Ameerika väikelinnas, jälgides paari hädavarest, kelle jaburad äpardused võidavad nii publiku südame kui ka kõrvad."

ja

"Verónica" (Tšiili)

La Verónica

Režissöör Leonardo Medel

Žürii põhjendus: "Mõtlemapanev portree keerulisest ja tumedast tegelaskujust, kes leiab asjakohase ja kartmatu vahendi, et vallutada publik sotsiaalmeedia staariseisundi keeristormiga."

Parim lühifilm:

"Lood, mis mind öösiti üleval hoiavad" (Belgia)

Nuits sans sommeil / Stories Keep Me Awake at Night

Režissöör Jérémy Van Der Haegen

Žürii põhjendus: "Häiriv, kuid võluv muinasjutt, mis näitab, et vahel tuleb hundile järgneda, leidmaks teed iseenda tõelise olemusega leppimiseks."

AASIA FILMIKUNSTI EDENDAMISE VÕRGUSTIKU NETPAC AUHIND

Žürii: Andreas Ungerboeck (Austria), Kan Lume (Singapur), Zakir Hossain Raju (Bangladesh)

"Ulbolsõn – üksi kõigi vastu" (Kasahstan-Prantsusmaa)

Ұлболсын / Ulbolsyn

Režissöör Ädilhan Jeržanov

"Ulbolsõn – üksi kõigi vastu" ("Ұлболсын")

Žürii põhjendus: "Elav, stiilne, mänguliselt innovatiivne – žanripõhine, kuid samas piire painutav draama. Õrn "naistefilm", mis heidab värske, kuid siira pilgu kasahhi traditsioonilisele külaelule täis inimlikke inimesi."

RAHVUSVAHELISE FILMIAJAKIRJANIKE ÜHINGU FIPRESCI AUHIND

Žürii: Annika Koppel (Eesti), Denise Bucher (Šveits), Márcio Augusto Sallem (Brasiilia)

"Sentents" (Venemaa)

Сентенция / Sententia

Režissöör Dmitri Rudakov

Žürii põhjendus: "Vormi rõhutava, kuid poeetilise käsitluse eest, kuidas kunst võib vastupanu ja lootuse maailmale valgust heita, isegi kui see valgus pole värviline."

OIKUMEENILINE AUHIND

Žürii: Andres Põder, Rainer Sarnet, Madis Kolk, Marge-Marie Paas, Tõnis Kark

"Armugán" (Hispaania)

Režissöör Jo Sol

Žürii põhjendus: "Jo Soli "Armugani" karge kujundikeel tungib vaiana ihusse, luues kino vahenditega sugestiivse tajuvaste vaimu, hinge ja ihu ühtsusele. Film kinnitab, et ihu pole väeti, kui vaim on tugev ning vaim võib karastuda ihu kaudu. Film tuletab meelde, et surmast kõnelemine ei peaks olema ideoloogiline, vaid nõuab surma meelespidamist ka igapäevatoimingutes ning seda, kui tähtis on, et me poleks surres üksi. Kõlama jääb sõnum elu väärtusest ja pühadusest."

ELUTÖÖAUHIND

Margarethe von Trotta ja Alar Kivilo

Alar Kivilo Autor/allikas: Suzanne Hanover

DDA SPOTLIGHTI AUHIND

Armando Iannucci ja Francis Annan

BRUNO O'YA STIPENDIUM

Reimo Sagor

NOORTE- JA LASTEFILMIDE FESTIVAL JUST FILM

Grand prix:

Žürii: Guy Davies (Suurbritannia), Elen Lotman (Eesti), Satu Tuuli Karhu (Soome)

"Slaalom" (Prantsusmaa)

Slalom

Režissöör Charlène Favier

Žürii põhjendus: "Rahvusvaheline žürii nautis noortefilmide võistlusprogrammi filme ning hindab kõrgelt filmides tõstatatud teemasid. Nägime mitmeid lugusid, kus täiskasvanud käitusid vastutustundetult ning lapsed pidid end vanema rolli asetama. Filmides tõusis läbivalt küsimusi: "Kes siin loos on laps ja kes täiskasvanu? Mis juhtub, kui täiskasvanu mõtlematu tegutsemine laotab raskuse just selle noore õlule, kes täiskasvanut kõige rohkem usaldab?". "Slaalom" tõusis esile oma imeliselt autentse portreeringuga keerulisest situatsioonist. Räägituna teismelise perspektiivist, kuid ilma teisi karaktereid demoniseerimata oli tegemist looga, mis julges puudutada väärkohtlemise ja hoolimatuse teemasid väga realistlikul viisil. Võimas film, äärmiselt ausate esitlustega."

Lastežürii parim lastefilm:

Žürii: Kaarel Uueni, Kerstin Kalda, Kuno Wilhelm Rohusaar, Mari Krashevski, Sarah Liis Luha

"Margot´ ja Marguerite´i imeline seiklus" (Prantsusmaa)

L'aventure des Marguerite

Režissöör Pierre Coré

Žürii põhjendus: "Pöörane lugu sellest, kuidas noored tüdrukud ootamatult ajas rändavad ning uues ajastus hakkama saavad. Huvitav lugu ja tugevad näitlejatööd. Väga mänguline."

Noortežürii parim noortefilm:

Žürii: Anna Linda Elvre, Gerli Rehkalt, Hans Robert Kannukene, Helena Maarja Tarro

"50 või kaks vaala kohtuvad rannal" (Mehhiko)

50 o Dos Ballenas se Encuentran en la Playa

Režissöör Jorge Cuchi

Žürii põhjendus: "Tegu on filmiga, milles julge teemakäsitlus kohtub värske pildikeele, oskuslikult kirjutatud tegelaste, professionaalse näitlejatöö ja omapärase montaažiga; filmiga, mida vaadates kohtusid meie kõrged ootused nendeväärilise linateosega, ja loodetavasti filmiga, mis kohtub veel paljude kinolinade ja vaatajatega."

Euroopa lastefilmide assotsiatsiooni ECFA auhind:

Žürii: Mike Tait (Suurbritannia), Mariella Harpelunde Jensen (Taani), Julia Fleißig (Saksamaa)

"Klaaspoiss" (Itaalia)

Glassboy

Režissöör Samuele Rossi

Žürii põhjendus: "Tänavune Euroopa lastefilmide programm viis meid mitmetele erinevatele teekondadele, kuid üks neist tõusis eriliselt esile. Lugu, mis läbi suurepärase näitlejameisterlikkuse näitab isoleerituse ületamist ning ühe indiviidi võimalust tunda end sõprusgruppi kuuluvana. Peategelane leiab jõudu, et oma elutee üle kontroll haarata ning oma headust täis, kuid liialt kaitsva perekonna samuti uue olukorraga kohanema panna. Just filmi rikkalike karakterite, imeilusalt loodud maailma, kaasahaarava ning hästi kirjutatud loo tõttu anname auhinna filmile "Klaaspoiss"."

LÜHIFILMIDE JA ANIMATSIOONI FESTIVAL PÖFF SHORTS

Rahvusliku võistlusprogrammi parim film:

Romet Esko "Välguga löödud" Autor/allikas: Kaader filmist

"Välguga löödud"

Režissöör Romet Esko

Žürii põhjendus: "Kaunilt meisterdatud austusavaldus, mis ühendab isikliku arhiivi ja mängleva lähenemise meediumile, luues kummitava ja meeldejääva filmi, mida tahaks korduvalt uuesti vaadata. Film räägib sügavalt isikliku ja delikaatse, ent dünaamilise loo sõprusest, andes edasi ühtaegu autentse ja universaalse sõnumi. "Välguga löödud" on elu ja loomingulisuse tähistamine filmikunsti kaudu, mis mõjub väga ajakohase ja vajalikuna."

Animatsiooni võistlusprogrammi parim film:

"Kullakallis" (Prantsusmaa)

Režissöör Paul Mas

Žürii põhjendus: "See film kasutab animatsiooni kunstlikkust, et pääseda valusalt lähedale elulistele teemadele. Žürii hindab filmi lihtsat stiili ning täpsekäelist loo jutustamist, mille kaudu tuuakse vaatajateni keerulised teemad, mis jäävad nendega veel pärast viimseid lõputiitreid."

Lühifilmide võistlusprogrammi parim film:

"Sinu ja Milagrose vahel" (Kolumbia)

Režissöör Mariana Saffon

Žürii põhjendus: "Žüriile avaldas muljet filmi peen sisevaade ema ja tütre vahelisele keerulisele suhtele, peategelase vapustav näitlejatöö ning imeilus filmikeel. Režissöör näitab tähelepanuväärset oskust, hoolivust ja enesekindlust, tuues järk-järgult vaatajateni kõik suhtekihid, mis tegelaskujude vahel eksisteerivad."