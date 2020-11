Martin Kuuskmann: fagoti mängimiseks on vaja natuke talenti ja väga suurt tööannet

Fagotimängija Martin Kuuskmann tõdes, et fagott on üsna keeruline ja kallis pill, mille mängimise selgeks saamise nimel peab palju tööd tegema.

"Seal on vaja natukene talenti ja väga suurt tööannet. Väikesest talendist piisab," rääkis Kuuskmann kultuurisaates "OP".

"Seda ei hakka kõik lapsed kohe õppima, aga kes on usinam, seda võib sinna suunata," lisas ta.

Kuuskmann ise õpetab fagotimängu USA-s Denveri ülikoolis, kus aastane õppetasu on 60 000 dollarit.

"Euroopast me eriti õpilasi meelitada ei saa, sest nad saavad siia minna õppima või Saksamaale jne killukese selle raha eest. Sõna otseses mõttes, kui sul on õppemaks aastas 60 000 dollarit ja sa saad siis endale selle suure stipendiumi, mis on 35 000 või 40 000, siis sul on ikka vaja maksta 20 000, mis on kümme korda rohkem, kui Saksamaal õppimine," tõdes Kuuskmann.

Praegu on Kuuskmann aga Eestis kontserte andmas. Enne seda esines ta aga viimati 2019. aasta augustis, mille järel otsustas ta teadlikult pikema pausi teha.

"Alustan kooliga, siis ei tee sügisel mitte midagi ja talvel 2020 hakkan jälle pihta. See oli juba varem plaanitud nii, aga läks nii, nagu läks. Mõtlesin siia sõites umbes neli päeva tagasi, et kas on teine tunne lavale astduda, aga ei ole – ikka vasak jalg läheb ikka parema järel ja see kõik tuleb tagasi. See on väga soe tunne," selgitas ta ja lisas, et koostöö teiste muusikutega sujub väga hästi.

"Üldiselt ma väldin tegemist tööd inimestega, kellega mulle ei meeldi tööd teha. Elu on liiga lühike," sõnas Kuuskmann.

Kuuskmani fagotimängu kohta jagub kiidusõnu paljudel.

"See energia, millega ta mängib, ning see kirg. Nagu ta ütleb: "Ma võin küll päris tihedalt eksida, aga see on kõik selle pärast, et ma lihtsalt annan sellist power'it pillimängule taha,"," kirjeldas fagotimängija Jakob Peäske.

"See ei ole iseendale mängimine kindlasti mitte, absoluutselt mitte. Ma mängin ikka publikule, aga ma tean, et mis tuleb mul hingest, läheb ka neile hinge. Vähemalt ma loodan seda," sõnas Kuuskmann.