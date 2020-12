"Maarja varia. Raadiopäevik 2019/2020" lood on kõlanud Raadio 2 eelmise hooaja samanimelises saates. Päeviku vormis jagatud argimütoloogiad võtavad põnevate nurkade alt kokku murrangulise aja 2019. aasta sügisest kuni 2020. aasta kevadeni.

Sellesse perioodi mahuvad muretu reisikultuuri viimased hingetõmbed, pandeemia esimene laine aga ka autori isiklikud arutlused kodu, kunsti, keele ja muusika teemadel. Kuigi aeg, mida Merivoo-Parro käsitleb, on täis ühiskondlikke muutuseid ja keerulisi olukordi, jääb raamatus kõlama eluterve ja optimistlik toon.

"Ma olen ajaloolasena alati mõelnud, et mis tunne oleks üle elada midagi tõeliselt ajaloolist, ja nüüd möödunud hooajal kogemata see meil kõigil juhtus. Me elasime üle midagi suurt ja juhtumisi see oli ka selline aasta, kui R2 peatoimetaja Kristo Rajasaare oli palunud mul esmaspäeviti nädal läbi kultuuri, elu ja läbi minu enese kokku võtta," rääkis Merivoo-Parro "Aktuaalsele kaamerale".

"Seega see raamat kajastabki täpselt seda, mida mõtlesin ja tundsin nendel hetkedel. Tagantjärele vaadates on nii naljakas näha, et maailm on tõesti nii palju muutunud. Võib-olla see raamat on isegi helgem kui see argipäev päriselt oli," lisas ta.

"Maarja varia. Raadiopäevik 2019/2020" lugusid saab lugeda ka ERR kultuuriportaalist.