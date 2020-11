Maarja Merivoo-Parro koondas "Maarja varia" tekstid kaante vahele

Maarja Merivoo-Parro avaldas raamatu "Maarja varia", kuhu on koondatud Raadio 2 eetris kõlanud ja ERR kultuuriportaalis ilmunud tekstid. 11. detsembril läheb Raadio 2 eetrisse ka "Maarja varia" erisaade, kus on arutlusel kunsti, tõe, elu ja ilu teemad.

Maarja Merivoo-Parro kinnitas, et üritas oma tekstides hoida üht kätt ühiskonna pulsil, teisega aga otsida varasemaid kihistusi, nagu ühele ajaloolasele kohane. "Kokkuvõttes tundub, et raamatusse jõudnud valik on üsna eluterve ja optimistlik, loodetavasti ka julge ja leidlik."

Samuti kinnitas Merivoo-Parro, et "Maarja varia" tekstid on väga oma aja nägu. "Täna neid lugedes panevad mõtlema ja teevad nalja ühed asjad, viie või kümne aasta pärast aga teised, see on päevikulaadsete kirjutiste eelis."

Raamatu "Maarja varia. Raadiopäevik 2019/2020" kirjutas Maarja Merivoo-Parro, illustreeris Liiri Oja ja kujundas Kristin Kalamees. Korrektuuri luges Katrin Kalamees-Ruubel. Teos on trükitud Eestis raamatutrükikojas Pakett, välja andis LoveTheDoor OÜ.

