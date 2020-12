Siim Rohtla: Warner Bros. tegi julge ja vastakat vastukaja teeninud otsuse

Voogedastusplatvormid nagu HBO Max ja Netflix, aga ka meie oma eestikeelne Jupiter võimaldavad filme ja seriaale ka kodus näiteks arvuti või teleri kaudu vaadata.

Siiani on uued filmid esmalt siiski kinosaalides kassat teinud ning alles seejärel teistele filmikanalitele jõudnud. Warneri Bros. otsustas seda muuta ja filmid korraga kõikidesse kanalitesse paisata.

"Üsna ootamatu ja laiahaardeline uudis. Kui seni on mõned stuudios katsetanud üksikute filmidega siis Warner tegi julge ja vastakat vastukaja teeninud otsuse," rääkis kultuuriministeeriumi audiovisuaalnõunik Siim Rohtla "Aktuaalsele kaamerale".

Oma pahameelt on väljendanud nii filmitegijad, levitajad kui kinod. Varasemalt filmilevitajana tegutsenud Siim Rohtla sõnul oli suurstuudiote sellist käiku ette aimata.

"Selge on see et maailma liigub selles suunas, Covidi-pandeemia lihtsalt andis hoogu juurde. Nüüd toimub aasta aja jooksul see, mis muidu pikka aastate jooksul oleks toimunud," nentis Rohtla.

"Põhjus ei ole ainult raha teenimises, sest kui kinod on kinni ja film tahab välja tulla ja publikut pole, siis ainuke võimalus ongi panna ta voogedastusplatvormile, et inimesed jõuaksid filmini," rääkis kino Artis programmijuht Ra Ragnar Novod.

Kuigi selle otsuse taga on koroonapandeemiat tingitud olukord, kardavad nii filmitegijad kui ka kinod, et see toob kaasa suurema muutustelaine filmiööstuses ja maastikul. Ainuke, kes sellest tõesti loodetavasti võidab on vaataja, kellele üha uuemad filmid jõuavad koju kätte.