Galerii: Paksus Margareetas näeb uusi meremaale

"Kui oled mere ääres kasvanud, siis on mere igatsus sisse kasvanud nagu lapsepõlve lõhnad," ütles Katrin Karu. "Kuna olin terve suve seilanud mööda merd ja tegemas paadijuhi pabereid, tuli ettepanek maalinäituseks väga õigel ajal. Kuid siis tekkis paanika, sest meri on aukartustäratav teema, nii nüansirikas, lai, kirev ja erinev. Kas maalida värve Turu saarestikust või pankranniku peegeldust Ida-Eesti vetes? Läänemaa laineid või Porvoo sadamat? Kas mere pealt või mere seest? Ja siis lasin ennast juhtida tundel," rääkis kunstnik näituse avamisel.

Avamisel kõnelenud Eesti meremuuseumi juhi Urmas Dreseni sõnul sobivad valminud maalid meremuuseumis eksponeerimiseks paremini, kui kunstnik isegi arvata osanuks. "Nimelt on väga sümboolne, et just siin on üks maal, kus on kujutatud ühte armast merihobu. Merihobu on rahvusvahelise meremuuseumide kongressi sümbol ja kuldne merihobu märk antakse kongressi auliikmetele," rääkis Dresen.

Katrin Karu (s. 1975) on Eesti maalikunstnik, kes alustas oma kunstnikukarjääri 2012. aastal. Tema maalid on jõudnud Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania, Leedu, Jaapani, Araabia Ühendemiraatide, Kuveidi ja Eesti erakogudesse, samuti Hilton Tallinn Park hotelli. Ta on lõpetanud Tallinna ülikooli, õppides kunsti ja reklaami.

Maalinäitus jääb Paksu Margareeta suurtükitorni esimesel korrusel avatuks märtsi lõpuni.