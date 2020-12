Signe Kivi: pidasime riiklikult tähtsate kultuuriobjektide juures oluliseks ka regionaalset aspekti

Signe Kivi kinnitas, et jäi riiklikult tähtsate kultuuriobjektide eelvalikuga rahule. "Kõigil oli võimalus oma kümme eelistust esitada ja sellest nüüd kooruski välja lõplik nimekiri," ütles ta ja lisas, et kõige olulisem kriteerium oli see, et kultuuriobjekt oleks Eesti kultuurile vajalik. "Lisaks ka see, et ta ei omaks ainult ühte funktsiooni, vaid tegevused laieneksid mitmele valdkonnale."

"Me pidasime väga vajalikuks ka regionaalset aspekti, et leida ka neid objekte meile esitatute hulgast, mis ei koonduks ainult suurematesse linnadesse, vaid oleksid olulised ka Eesti eri paigus," nentis Kivi ja lisas, et lõppvaliku teeb ikkagi Riigikogu. "See saab olema tohutult keeruline, ma püüan end tihti asetada sellesse aastasse, kui esimest korda niisugune valik tehti, sest ühiskonnas oli toona väga ühene arusaam, mida tuleks ehitada, ja need objektid on ka valmis tehtud."

"Kui need projektid esitati, siis tegelikult oli ka juba nii kirjalikus taotluses kui ka esitlusel näha, kuivõrd hästi on üks või teine objekt läbi mõeldud ja kohaliku kogukonnaga läbi arutatud," sõnas ta ja mainis, et nende 11 kultuuriobjekti puhul, mis nüüd sõelale jäid, ei jäänud mingit kahtlust, et need valituks osutudes ka valmis ehitatakse.