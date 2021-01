Otseülekanne neljapäeval: uute "Eesti lugude" esilinastus veebis

Esilinastusel tulevad näitamisele:

"Homme saabub paradiis"

Režissöör: Anna Hints

Maailm vaevleb prügiuputuse käes. Et päästa keskkonda ja oma laste tulevikku, on noored emad otsustanud peredele toitu hankida kaubanduskeskuste prügikastidest.

Režissöör Anna Hints, operaator Erik Põllumaa, helikunstnik Ekke Västrik, monteerija Maron Koppel ja produtsent Evelin Penttilä.

"Kasuemad"

Režissöör: Meelis Muhu

Metsloomad on hädas. Aladel, kus on alati olnud mets, laiuvad nüüd uued elamurajoonid, lõputud magistraalid ja lagedad polügoonid. Inimtegevuse tagajärjel satuvad loomad üha sagedamini õnnetustesse. Vigastatud ja orvuks jäänud metsaelanikel on veel lootust, sest vabatahtlikud Metsloomaühingust võtavad nad oma hoole alla, ravivad terveks ning lasevad tagasi loodusesse.

Stsenarist-režissöör Meelis Muhu, operaator Erik Norkroos, Helilooja Jekabs Nimanis, montaaž Kersti Miilen ja produtsent Erik Norkroos.

"Murust"

Režissöör: Kaupo Kruusiauk

Film räägib loo kahest perekonnast, kellel on vastandlikud vaated muruniitmisele ja aiapidamisele. Rapla lähedal elavad Larissa ja Arvo Pajo peavad oluliseks hoodatud muru ja aeda, iga päev kulutavad nad keskmiselt kaks tundi aiatöödele. Anne Roolaht ja Harvi Varkki on ehtekunstnikud, kes elavad Meriväljal. Nende filosoofia on muru hooldada võimalikult vähe.

Stsenarist-režissöör Kaupo Kruusiauk, operaatorid Kullar Viimne ja Kaupo Kruusiauk, monteerijad Kaie-Ene Rääk ja Kaupo Kruusiauk, helilooja Kostja Tsõbulevski ja produtsent Kaupo Kruusiauk.

"Muusika, mida ma veel ei tea"

Režissöör: Aleksandr Heifets

Vinüülplaadi pöörlemises ja nõelaraginas on salapärast võlu ja nostalgiat kadunud aegade järele. Tänapäeva maailmas, kus pealtnäha kõik on juba avastatud ja läbi uuritud, kõnnib Tartu melomaan Ahto mööda unustatud radu ning täidab valgeid laike raudse eesriide taguse vinüülimuusika ajaloos.

Režissöör ja monteerija Aleksandr Heifets, operaatorid Taavi Arus, Aleksandr Heifets, Madis Ligema ja Margus Talvik ja produtsent Kalle Konrad.