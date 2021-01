Viola Salu: arvasin, et koroonatemaatika tuleb "Eesti lugudesse" rohkem sisse

Viola Salu arvas, et koroonatemaatika tuleb uutesse "Eesti lugude" filmidesse rohkem sisse. "Filmitegijad on jäänud ikkagi truuks nendele teemadele, millega nad tootmisse läksid," ütles ta ja mainis, et selle üle on isegi hea meel, kuna koroonast on alates kevadest meedias igapäevaselt räägitud. "Koroona küll kumab neist filmidest läbi, kuid kõrvalteemana pole see otseselt sisse tulnud."

"Sel aastal on filmid saanud tootmisjärgus ka veidi välismaist nõustamist, meil on olnud abiks Taani monteerija ja stsenarist Jesper Osmund, kes on kahes etapis filmitegijaid nõustanud," selgitas Salu ja mainis, et tema panus on aidanud filmitegijatel mitmed asjad selgemaks saada. "Ma loodan, et see annab filmidele natukene uuema ja värskema hoo sisse."

"Kaks filmi räägivad maailmaparandamisest ja see on ka ajastu märk, et oleme heaoluühiskonda jõudnud," tõdes ta ja mainis, et esimene film "Homme saabub paradiis" räägib toidusäästmisest. "Teatavasti toitu visatakse ära suurtes kogustes ja ühed Tartu emad tegelevad toidu päästmisega mitte seepärast, et neil poleks raha toidu ostmiseks, vaid nad võtavad põhimõtte pärast toitu prügikastist ja teevad oma lastele süüa."

Samuti tõi ta välja, et teine maailmaparandajate film räägib metsloomade päästmisest, nende elule turgutamisest, iseseisvaks eluks ettevalmistamisest ja loodusse tagasilaskmisest. "See on huvitav film, kuna tõstatab küsimusi, kas inimese ülesanne on mängida otsustajat, kes jääb ellu ja kes ei jää, lisaks tekitab küsimusi ka see, kuidas loomi ohverdatakse selle nimel, et teised elus püsiksid."

"Film "Muusika, mida ma ei teadnud" räägib ühest Tartu melomaanist Ahto Külvetist ja tema otsingutest nõukaaegsete vinüülplaatide maailmas," sõnas ta ja mainis, et see on tore muusikaline rännak inimesest, kes on loonud täiesti omaette maailma. "See muusika kõlab palju kaasaegsemalt ja haaravamalt kui võiks arvata."

"Valminud on ka Kaupo Kruusiaugu film "Murust", mis räägib kahest erinevast suhtumisest aia- ja muruhooldusse," selgitas Salu ja mainis, et kuigi teema tundub pealtnäha lihtne ja kerge, siis tegelikult annab film väga huvitava pildi kooselust ja üksindusest.