Vaata uuesti | Kaupo Kruusiaugu lühidokumentaal "Murust"

Lugu kahest perekonnast, kellel on vastandlikud vaated muruniitmisele ja aiapidamisele. Rapla lähedal elavad Larissa ja Arvo Pajo peavad oluliseks hooldatud muru ning aeda, iga päev kulutavad nad keskmiselt kaks tundi aiatöödele. Aiapidamine on nende elu kese ja mõneti võib öelda, et see hoiab ka nende suhte soojana. Ehtekunstnikud Anne Roolaht ja Harvi Varkki elavad aga Meriväljal, nende filosoofia on muru hooldada võimalikult vähe. Üldse võiks loodus ise vohada ja areneda. Muru mitteniitmine aitab ka aias pesitsevatel loomadel end mõnusamalt tunda.