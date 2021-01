Aimar Ventsel esitleb raamatut pungiuurimusest

Eesti Rahva Muuseum (ERM) jätkab 2021. aastal oma loengusarjaga "Maailm ja rahvas". Reedel, 15. jaanuaril esitleb oma uut raamatut "Punks and Skins United: Identity, Class and Economy of East German Subculture" Aimar Ventsel. Õhtu jätkub bändi Huiabella Fantastica punkkontserdiga.