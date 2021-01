Värske uurimus: punk on innovatiivne ja konservatiivne

Kaks asja, mis tegelikult käivad hästi pungi juurde üks on konservatiivsus ja teine on innovatiivsus.

"Kõige olulisem on DIY ehk tee ise. See on nagu pungi alus, et ise teed bändi, ise lased plaadid välja, ise teed muusikaajakirju, ise ehitad oma võrgustiku üles," rääkis Ventsel "Aktuaalsele kaamerale".



Ka Eesti pungiskeene on kahtlemata siinset kultuurimaastikku kujundanud. Ventseli sõnul on siinsetel punkaritel sakslastega aga üks põhimõtteline erinevus. "Eesti pungikultuuris on väga oluline põlvkondade vahe. See vanem seltskond, kelle juured on Nõukogude ajas, nemad on oma maailmavaadetes pigem parempoolsed ja noorem põlvkond on nagu vasakpoolsed, samal ajal kui Saksa punkarid on alati olnud nagu opositsioonilised vasakpoolsel positsioonil," selgitas Ventsel.