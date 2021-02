Tegelikult pidi lavastus "Ült" olema mängukavas juba 2020. aasta aprillis. Kas see, et siia vahele on nii palju aega kulunud, on ka algset kontseptsiooni muutunud?

Ta lõppes sellises staadiumis ära, et põhimõtteliselt kontseptsiooni mõttes ma ise alustasin nullist, see ei pädenud enam ja aeg läks edasi. Ma ise tundsin, et peab puhtalt lehest alustama.

Kui palju te olite jõudnud varem proove teha juba?

Ma tõesti ei oska öelda praegu, see oli selline tutvumine. Võimalik, et see oli kuskil kuu aega töös olnud. Seal oli ka, et üks trupi liige oli pikalt haige, siis ma jäin ise haigeks, pärast mida tuli juba koroona. Nii ta läks.

Kuidas nüüd see aeg möödunud on, kui sai taas proovidega alustada ja loota, et kunagi saab rahvale mängida?

Trupiga töö oli tohutult tore ja ma tundsin iga oma keharakuga teatri toetust, aga pidevalt oli kuklas stress. Mingis plaanis oli see üks keerulisemaid protsesse, sest üks asi on luua lavastust ja loomingut, aga teisalt tiksub see, et kas üldse saab mängida.

Selline deja vu tunne oli, sest lavastust oli kaks korda juba edasi lükatud. Veidi oli selline tunne, et teed natukene tühja.

Milline tunne praegu on? Kas nüüd võib kindel olla, et tuleb ikkagi esietendus?

Kirjade järgi võiks olla, aga eks ta ongi nüüd nokk kinni ja saba lahti. Esietendus on tulemas, aga nüüd on selle 50 protsendi nõue.

Kuidas oli Noorsooteatri näitlejaga ja üleüldse selles keskkonnas proove teha?

Väga tore oli. Trupp on väga lahe, teater oli väga toetav, ka turundusosakond oli väga toetav, samuti peanäitejuht Mirko Rajas ja kogu teater tervikuna. Ma olen selles mõttes väga tänulik, tõesti tundsin end väga hoituna. Selles plaanis läks kõik väga ladusalt.

Kas oskaksid avadaka lavastuse pealkirja "Ült"? Mida see tähendab?

Tead, ma ei taha. Need alati tulevad seest ja ma ei näe eriti põhjendust avada seda. Praeguse seisuga olen kätkenud kogu selgituse ühte ahtkasse lausesse, et metafüüsiline rännak läbi sisemere painete.

Ma arvan, et kõike ei pea nii lahti selgitama, las jääda see poeesia ja luule igaühe avada. Minu poolt on seal olemas see, mida ise olen mõelnud, aga kõike ei pea nii üksipulgi lahti seletama.