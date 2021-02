Pildid: galeriis Positiiv avati Dan Mikkini fotonäitus autodest

Igapäevaselt teenusedisainile pühendunud fotograafi on autod võlunud juba poisipõlvest alates ning eelkõige just nende disaini pärast. See, mis kapoti all toimub on juba teisejärguline, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kõik näitusel olevad pildid on üles võetud telefoniga viimase paari aasta jooksul ning nähtavad ka Dan Mikkini instagrami kontol. Lapsena alguse saanud autovaimustus on tänaseks asendunud keskkonnateadlikuma mõtteviisiga ning igapäevaselt eelistab fotode autor pigem jalgrattaga liigelda.

"Linnakodanikuna, globaalse kodanikuna ma saan aru, milline koormus on individuaalautodel planeedile ja kodulinna tänavatele, kuidas jalakäijad ei mahu liikuma, sest ruum on eelistatult antud autodele," rääkis Mikkin, nentides et linnaplaneerimises on suhtumises suured puudujäägid.

"Sellele vaatamata ma ei saa jätta möönmata, et nad täiendavad linnaruumi. 21. sajandi alguse linn ei oleks selline, kui seal ei oleks neid autosid. Aga neid võiks olla vähem ja nad võiks olla paremini valitud," sõnas fotograaf.

Fotonäitus on avatud 5. märtsini.