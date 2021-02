Kultuuriministeerium toetab Eesti kultuuri viimist maailma ligi 300 000 euroga

Eesti kultuur maailmas on toetusmeede riigi eelarvest, kus on võimalus saada toetust erinevate kultuuriprojektide läbi viimiseks maailmas, et tutvustada eesti kultuuri ja olla kohal rahvusvahelisel kultuuriareenil.

"See on üks konkreetne meede suurematest kõrgetasemelisteks kultuuriprojektidest ja muidu need projektid ei saaks teos. Riigil on hea võimalus siin olla toeks," rääkis kultuuriministeeriumi välissuhete juht Kalmar Kurs "Aktuaalsele kaamerale".

Esimesse taotlusvooru saabus 55 projekti, millest valiti välja 29 toetuse saajat. Nimekirjas on nii kunsti, muusika, filmi kui ka arhitektuuri valdkonna esindajaid.

Üks toetust saanud projekt on noortekoori Vox Populi ringreis Jaapanis, mis tutvustab Veljo Tormise muusikat.

"On suur soov jõuda Jaapanisse Tormise "Lindude äratamisega", mis leidis aset tema taluõuel hommikul kell viis koos lindude ärkamisega. Kuna žanr koorimuusika lavastus on maailmas tundmatu, siis jaapanlastes tekitas see väga suurt huvi," ütles Vox Populi dirigent Janne Fridolin.

Temnikova ja Kasela galerii sai toetust mitmele kunstiprojektile, seejuures nii kunstimessidel osalemiseks kui ka näituste korraldamiseks.

"Teine projekt on galerii vahetusprogramm, kus saadame meie kunstikud Sigrid Viiri ja Jaanus Samma Londonisse kui ka Milanosse. Päris põhjalikud kunstiprojektid, samas ka väga tähtsa integreerimisprojektid," ütles galerist Olga Temnikova.

Mitmed projektid on lükatud aasta teise poolde, lootuses et ärev olukord maailmas laheneb ja kultuurielu uksed avanevad.

Esimeses taotlusvoorus jagati ligi 300 000 eurot. Umbes sama suur summa on jäetud teise taotlusvooru.