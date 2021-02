Tartus avati Eike Epliku näitus "Jagatud territoorium"

Eike Epliku loomingus on tihti kõrvuti pehmed ja orgaanilised materjalid kõvade elutute materjalidega. Nii näiteks ka betoonplokkide puhul, mille Eike oma lapsepõlvekodu lähedusest näitusesaali tõi ja kus juba on elutul betoonil samblast uued võrsed on tärkamas.

Värske näituse keskmes on meid ümbritsev keskkond ja see, kas inimene suudab ja tahab end ümbritsevat ruumi ka muu elusloodusega jagada.

"Mujal maailmas on kohti, kus tõesti käivadki, härra ärkab hommikul üles, võtab veepritsi ja tal on tänava äärekivi peal väikene samblalaigukene, ta käib ja kastabki seda igapäevaselt, et seda hoida, et see on juba nii eriline ja tore asi, et võiks nagu märgata ja anda eluvõimalust ka teistele," rääkis Eplik.

"Me ei oma seda planeeti, me ei oma puid või taimi. Me võiksime olla teiste eluvormide suhtes tolerantsemad ja nende elu ka soodustada või lasta neil rahulikult lihtsalt olla," lisas Eplik.

Näitus "Jagatud territoorium" on edasiarendus eelmisel kevadel Kogo galeriis avatud näitusest "Biomass - kummitus nurgas", mis eriolukorra tõttu oli suuresti virtuaalselt vaadatav.

Neljas ruumis laiuval näitusel saab näha Epliku mõtlemapanevaid skulptuure ja installatsioone.

Eplik märkis, et talle meeldib kombineerida tehismaterjale ja orgaanilisi loodusmaterjale. Näitusel võib näha palju keraamilist savi ja traati.

Näitust saab Tartus, viltuses majas vaadata maikuu alguseni.